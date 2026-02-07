Ángel, de ingeniero al paro, con 59 años: “Llevo seis meses en el paro tras trabajar 34 años en la misma empresa"

En España, las personas mayores de 55 años enfrentan un cambio de tendencia histórico, superando por primera vez la tasa de paro de otros grupos, con un 57,9% de ellos en situación de desempleo de larga duración. Enfréntanse a barreras significativas como estereotipos de edad y obsolescencia de competencias, resultando en reincorporaciones precarias, con menores sueldos y menor estabilidad que los trabajadores más jóvenes.

Más de la mitad de los desempleados mayores de 55 años llevan más de un año buscando empleo sin éxito, convirtiéndose en el colectivo con mayores dificultades de inserción. Al reincorporarse, suelen aceptar puestos de menor calidad y menor remuneración, incluso cuando su experiencia es alta.

Desempleo prolongado y enormes dificultades para volver a incorporarse al mercado laboral

Aquellos que pierden su empleo tras una trayectoria continuada sufren para encontrar nuevas oportunidades que equiparen sus condiciones anteriores. Es el caso de Ángel. Tiene 59 años y una carrera profesional marcada durante mucho tiempo por la estabilidad. Ingeniero de profesión, pasó más de tres décadas trabajando en la misma compañía, donde desarrolló su trayectoria con continuidad hasta que, hace medio año, fue despedido de forma inesperada.

Desde ese momento, su día a día refleja una situación cada vez más habitual entre quienes superan los 55 años: el desempleo prolongado y las enormes dificultades para volver a incorporarse al mercado laboral en puestos acordes a su experiencia. Según relata en Telecinco, encontrar un trabajo de un nivel similar al que tenía resulta especialmente complicado tras tantos años en la misma posición. “Está complicado volver a encontrar trabajo, algo de tu nivel porque estabas acostumbrado, pues es complicado”, explica.

El caso de Ángel no es aislado. Un reciente informe elaborado por la Fundación BBVA junto con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas revela un dato histórico: por primera vez, la tasa de paro de las personas mayores de 55 años supera en cuatro décimas a la del grupo de edad comprendido entre los 25 y los 54 años, rompiendo una tendencia que se había mantenido durante décadas.

Los especialistas señalan que el problema no se limita únicamente a la dificultad para acceder a un empleo, sino también a la calidad de los puestos disponibles. Actualmente, los desempleados mayores de 55 años suponen alrededor del 10% del total, y en muchos casos el paro se alarga durante largos periodos. Más de la mitad lleva más de un año intentando volver a trabajar sin éxito.

Condiciones inferiores a los trabajos anteriores

Silvia es otro ejemplo de esta realidad. Lleva varios años encadenando búsquedas de empleo sin resultados positivos. Su experiencia ilustra cómo el tiempo juega en contra de este colectivo, que ve cómo las oportunidades se reducen a medida que pasan los meses. "Yo hace cuatro años ya que estoy en un periodo de constante búsqueda”, explica Silvia, otra trabajadora.

Noticias relacionadas

Cuando finalmente logran reinsertarse en el mercado laboral, las condiciones suelen ser peores que las anteriores. Predominan los contratos temporales, los salarios más bajos y una menor presencia de empleos de calidad, lo que refleja una pérdida progresiva de estabilidad y reconocimiento profesional.