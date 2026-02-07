Confirmado por la Seguridad Social: estos son los requisitos para obtener 5 años extra de cotización

Cuando uno va acercándose a la edad de jubilación, las cuentas para calcular exáctamente qué día se puede decir adiós al mercado laboral sin sufrir ninguna penalización que lastre la cuantía definitiva de la pensión se disparan. Cada año, cada mes, importan. Y mucho.

Conocedor de esa situación, mezclada con otra realidad, la de la situación de los becarios durante muchos años, asumiendo tener que trabajar como un empleado en nómina más por cantidades simbólicas y, además, sin sumar tiempo de cotización, la Seguridad Social ha dado un paso importante para poner fin a este realidad tan sangrante.

El ministerio, encabazado por Elma Saiz, modificó una ley en el BOE el pasado 2024 que beneficiará a muchos trabajadores: podrán sumar hasta 5 años más de cotización a su vida laboral a cuenta de ese tiempo trabajado mediante prácticas no remuneradas o con becas antes de 2011.

¿Quiénes pueden beneficiarse?

La norma está planteada para quienes realizaron prácticas académicas en empresas y no cotizaron por ellas antes de 2024 (si fueron no remuneradas) o antes del 1 de noviembre de 2011 para cualquier otro supuesto detallado a continuación:

Prácticas realizadas por alumnos universitarios, ya sea para obtener una titulación oficial (grado, máster o doctorado) o para un título propio de la universidad.

Prácticas realizadas por alumnos de formación profesional, siempre que no se presten en el régimen de formación profesional intensiva, es decir, siempre que no tengan carácter laboral.

Prácticas realizadas por alumnos de enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas del sistema educativo.

Participantes en programas de formación de naturaleza investigadora, tanto en España como en el extranjero.

Años que pueden sumar, plazos de solicitud y coste

La ley permite rescatar hasta 5 años para la vida laboral, es decir, 1.8245 días. La Seguridad Social avisa, además, que quienes hubieran "recuperado dos años de cotizaciones en virtud de la regulación de 2011, también podrán beneficiarse de este nuevo convenio".

Este trámite no es automático, sino que es el propio interesado el que tiene que solicitarlo a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). El plazo concluye el 31 de diciembre de 2028.

Lograrlo tendrá un coste, aunque la cuantía variará según los casos. Se tendrá en cuenta la base de cotización de referencia del año en el que se llevó a cabo la actividad, una fórmula de cálculo ya pactada en el convenio de 2011, que consiste en tomar la base mínima de cotización del grupo 7 del Régimen General vigente cuando se realizaron las prácticas en lugar de la de este año, según detalla la propia Seguridad Social.

El desembolso final será entre los 40 y los 140 euros por cada mes cotizado, aproximadamente, por los periodos de prácticas que se realizaran entre 1980 y 2006. Una vez calculado por la Tesorería General de la Seguridad Social el importe total de la cotización que corresponda a las mensualidades por las que se haya formalizado este convenio especial, dicho importe se reducirá mediante la aplicación del coeficiente del 0,77, constituyendo el resultado la cotización a ingresar", explica el ministerio.