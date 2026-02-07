Jean Jacques, 47 años, despedido por dar positivo en cannabis a pesar de ser un tratamiento para su enfermedad: "Está prescrito por su médico"

Un despido no es una noticia agradable y, en algunos casos, tampoco se suele esperar. De hecho, este ha sido el caso de Jean-Jacques Modeste, de 47 años, cuyo despido destaca sobre todo por el motivo. Este hombre llevaba trabajando como personal de mantenimiento en la RATP (operador de transporte público de París) durante 27 años, hasta el día en que decidieron despedirle por dar positivo en cannabis.

Una suspensión de su actividad profesional

Debemos puntualizar que el trabajador consumía CBD por prescripción médica, ya que formaba parte de un tratamiento para la bipolaridad. Aun así, su empresa no le creyó, y decidiría abrirle un expediente disciplinario. Más tarde, ya en junio de 2025, la empresa decidió realizar al trabajador una prueba de alcoholemia y drogas, en la que dio positivo en CBD, como causa de esta prescripción médica.

Sin embargo, a los pocos días recibió una citación para declarar ante el consejo disciplinario, junto a una suspensión de sus tareas de mantenimiento. Como respuesta a ello, el trabajador presentaría toda una serie de recetas y certificados médicos para justificar su consumo terapéutico de CBD.

El abogado de Modeste explicó que la ingesta de CBD es legal en Francia, recalcando que en este caso era con fines médicos. Además, el trabajador no conduce ningún tipo de vehículo, sino que realiza actividades de mantenimiento, por tanto, su actividad profesional no supone ningún riesgo.

El despido del trabajador es definitivo

A pesar de todos los esfuerzos del trabajador, la decisión de la empresa ya estaba tomada. Modeste denuncia un trato inhumano por parte de los directivos, que decidieron despedir a una persona discapacitada que llevaba 27 años ejerciendo su puesto. Según él, no se ha tenido en cuenta su importancia como trabajador, sino como un número.

Noticias relacionadas

Actualmente, Jean-Jacques se encuentra en un arduo proceso para solventar su situación laboral. El siguiente paso que tiene planeado es impugnar el despido, recurriendo a su último recurso: el tribunal laboral francés.