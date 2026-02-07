Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condena Hércules CFViviendas protegidas AlicanteFuturo de BarcalaBrotes sarampión AlicanteAdiós gripeCortes tráfico VoltaCE Europa vs Hércules CF
instagramlinkedin

Llega tarde al trabajo, le despiden y ahora la justicia dice que o lo vuelven a admitir o le pagan 6.700 euros

La empresa no le notificó debidamente al trabajador que la falta grave que había cometido - pasó por el torno de entrada a la hora pero no se incorporó a su puesto hasta 15 minutos más tarde - era motivo de despido

La empresa la despide por por impuntual y acaba ganando el juicio

La empresa la despide por por impuntual y acaba ganando el juicio / INFORMACIÓN

O. Casado

EFE

Parece que ser impuntual no es motivo de despido procedente, o por lo menos no en el caso de un trabajador de una empresa de servicios deportivos que fue despedido por no cumplir el horario. 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha desestimado el recurso de las empresas contra la sentencia que declaró improcedente el despido del trabajador, por lo que confirma la dictada por un juzgado de lo Social de Murcia que condenó a las demandadas a readmitir a su trabajador o a pagarle 6.700 euros.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso EFE, en la carta de despido se comunicó al trabajador que se había decidido el cese de la relación laboral porque a pesar de haberle advertido en varias ocasiones que debía cumplir el horario, en varias ocasiones había seguido llegando con retraso.

Y una vez, aunque pasó por el torno de entrada a las instalaciones a su hora, realmente no se incorporó a su puesto hasta 15 minutos más tarde.

Noticias relacionadas y más

Declara la Sala, que condena en costas a las recurrentes, que la falta considerada grave por las demandadas hay que descartarla por no constar debidamente notificada al trabajador, mientras que otras cuatro, al ser leves, no pueden justificar el despido. 

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El abogado Ignacio de la Calzada desmonta el mito del Tribunal Médico: 'A los 12 meses de baja la prórroga es automática
  2. El agua del mar sube en Torrevieja y llega al aparcamiento del Real Club Náutico
  3. Sarabia: 'Me extraña que Álvaro Núñez pueda volver a competir en febrero por lo que nos transmitía
  4. El Ayuntamiento ejercerá el derecho de compra preferente con las polémicas viviendas protegidas de Alicante 'para evitar la especulación
  5. La Volta obligará a cortar el tráfico mañana en el centro y limitará el acceso a la estación de autobuses
  6. El TSJ revoca las absoluciones a la cúpula del Hércules por el caso Abde: cárcel para Carlos Parodi y Valentín Botella
  7. Menos es más: Benidorm reduce su ocupación en la semana del Benidorm Fest pero aumenta su rentabilidad
  8. CE Europa - Hércules CF

El tiempo en Alicante/Alacant: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El tiempo en Alicante/Alacant: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El parque infantil de Alicante perfecto para celebrar gratis los cumpleaños de tus hijos: tobogán gigante, lago, skatepark y columpios

El parque infantil de Alicante perfecto para celebrar gratis los cumpleaños de tus hijos: tobogán gigante, lago, skatepark y columpios

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, sábado 7 de febrero

En directo | Badajoz mantiene cerrado el Puente de la Autonomía por el temporal

En directo | Badajoz mantiene cerrado el Puente de la Autonomía por el temporal

Llega tarde al trabajo, le despiden y ahora la justicia dice que o lo vuelven a admitir o le pagan 6.700 euros

Llega tarde al trabajo, le despiden y ahora la justicia dice que o lo vuelven a admitir o le pagan 6.700 euros

45.000 alicantinos han denunciado a su banco por abusos en las hipotecas desde 2017

45.000 alicantinos han denunciado a su banco por abusos en las hipotecas desde 2017

Barcala, sin red en el PP: una crisis que le aísla y le obliga a purgar su equipo

Barcala, sin red en el PP: una crisis que le aísla y le obliga a purgar su equipo
Tracking Pixel Contents