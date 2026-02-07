La DGT condenada a devolverle los puntos a un conductor por una multa que no le notificaron y que Hacienda anuló

La Dirección General de Tráfico (DGT) deberá devolver los puntos a un conductor al que se sancionó por exceso de velocidad pero la cuantía económica fue anulada por Hacienda. El conductor tuvo conocimiento de esta multa cuando le llegó una reclamación de pago con un recargo del 20 %.

Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha informado de que la sentencia dictada por la Plaza número 2 de la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Burgos estima así el recurso de uno de sus socios.

El texto condena a la DGT a devolver los cuatro puntos que le había retirado a un conductor ya que la multa por exceso de velocidad no se le notificó correctamente, tal y como previamente había determinado el Tribunal económico-administrativo regional de Castilla y León, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, al anular la parte económica de la sanción.

Según recoge EFE, AEA afirma que desde la puesta en marcha del permiso por puntos, la DGT se ha negado sistemáticamente a devolver los puntos indebidamente detraídos por multas mal tramitadas y anuladas por los servicios económicos de Hacienda, al no reconocer a estos órganos de la Administración facultades revisoras de su competencia sancionadora.

Dos agentes de la Guardia Civil de Tráfico en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

"Sería contrario al principio constitucional de seguridad jurídica el que para dos órganos del Estado (en este caso, por un lado la Jefatura de Tráfico y por otro el Tribunal económico administrativo regional) unos hechos existieran y a la vez no existieran", expone la sentencia.

El caso ahora resuelto favorablemente para el conductor afectado se inició por la reclamación planteada, inicialmente ante Hacienda y en una segunda instancia ante el Tribunal económico-administrativo Regional de Castilla y León (TEAR), contra una sanción impuesta por un supuesto exceso de velocidad del que el automovilista nunca había tenido ninguna noticia previa hasta que Hacienda se la reclamó con un recargo del 20 %.

Con motivo de los recursos planteados por AEA, el automovilista afectado pudo saber que, además de la sanción económica reclamada por Hacienda, le habían detraído sin su conocimiento cuatro puntos de su saldo como conductor. Tráfico se negaba a devolvérselos, a pesar de que el TEAR había anulado la parte económica de la sanción al quedar acreditado que no le habían notificado correctamente la multa.