La DGT lo confirma: multas de hasta 800 euros para todos los conductores de patinete por no llevar una etiqueta

Desde esta misma semana la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha un nuevo sistema de registro para Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como bien son los patinetes eléctricos. Su popularidad ha incrementado en los últimos años desde, en parte desde que en Zaragoza se vieran durante unos meses este tipo de vehículos disponibles para alquilar por la calle. Unos primeros pasos que se encargaron de dar Bolt y Bird, que quedaron en agua de borrajas en verano de 2025 por cuestiones de seguridad vial. Desde entonces, su uso ha abierto debates sobre cómo de peligrosos son para el tráfico, lo que ha hecho que la DGT tomara cartas en el asunto e hiciera que estos VMP tengan que estar asegurados por sus propietarios (o tutores legales en caso de ser menores), además de reglamentar el uso del casco mientras se monte en él.

Esta Ley 5/2025 del pasado 24 de julio impuesta por la entidad vial hace que los conductores de dichos vehículos tengan que aportar sus datos en un registro digital para entrar en este seguro. Cuando este proceso haya sido completado y verificado, el titular podrá adquirir una tarjeta identificativa que deberá colocar en el porta-identificador, con este mismo fin.

Este proceso deberá ser realizado por, aproximadamente, algo más de cuatro millones de usuarios que hoy en día están circulando con este tipo de vehículos por las vías españolas. Un trámite administrativo que estas mismas personas podrán realizar de forma telemática en la sede informática de la DGT y, en caso de ser necesario, podrán obtener ayuda para este procedimiento llamando al 060.

Esta denominación de "seguro obligatorio" no está de adorno, sino que conlleva sanciones elevadas para aquellos que incumplan lo plasmado en esta ley de responsabilidad civil. No estar asegurado puede reflejarse con una multa de 202 a a 610 euros, mientras que ya circular sin seguro eleva esta multa a los 250 u 800 euros, esta cifra dependiendo de si es considerado vehículo personal ligero o vehículo a motor (peso superior a 25 kilos y que pueda alcanzar más de 14 km/h).

Cambio de titular o baja del VMP

Cuando un patinete eléctrico cambia de titular, el nuevo propietario debe solicitar la actualización en el modelo oficial en un plazo de treinta días, siempre que el vehículo esté inscrito y tenga el certificado de circulación en vigor. Para ello, deberá presentar la documentación requerida —salvo la ficha de características generales— junto con el número de identificación del vehículo y del titular. Una vez tramitado, Tráfico emitirá un nuevo certificado de inscripción digital a nombre del nuevo dueño, manteniendo el mismo número de identificación del VMP.

Noticias relacionadas

En cuanto a la baja de los VMP, esta deberá realizarse obligatoriamente en un centro autorizado para el tratamiento de vehículos al final de su vida útil. Dichos centros serán los encargados de comunicar electrónicamente la baja y destrucción del vehículo al Registro Nacional de Vehículos.