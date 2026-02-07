Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reconocen la incapacidad permanente a una barrendera por no poder esfuerzos físicos y estar mucho tiempo de pie

El tribunal le reconoce una pensión mensual del 55 % de la base reguladora de 1.110, 75 euros.

Conceden a una barrendera la incapacidad permanente / INFORMACIÓN

O. Casado

O. Casado

Con 46 años, un tribunal ha concedido a una barrendera la incapacidad permanente para ejercer su profesión debido a que sus dolencias le impiden realizar esfuerzos físicos y permanecer mucho tiempo de pie.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha también le ha reconocido percibir una pensión mensual del 55 % de la base reguladora de 1.110, 75 euros. 

Según recoge la sentencia, publicada en la página web del Poder Judicial, la mujer presentaba entre otras patologías, un hipotiroidismo tras tiroidectomía radical por nódulo tiroideo con lesión de cuerdas vocales; pies cavos severos; síndrome de apnea del sueño moderado; trastorno depresivo crónico, ansiedad con trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad y antecedentes de consumo de cocaína y alcohol.

La Sala de lo Social recuerda que todas estas dolencias limitan a la mujer para realizar esfuerzos físicos o trabajos repetitivos, levantamiento, carga, tracción o transporte de pesos moderados, así como la deambulación continuada y la destreza manual, por lo que concluyen que “la demandante no tiene capacidad de realizar, con la debida efectividad y dedicación, las fundamentales tareas de su profesión habitual”. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

TEMAS

