Pablo Ródenas, abogado, sobre los matrimonios en gananciales: "Muchos siguen sin haberlo decidido de verdad y luego llegan los líos..."

El régimen de gananciales sigue siendo el más habitual en muchos matrimonios, pero no siempre responde a una decisión consciente. Así lo explica Pablo Ródenas, abogado, en un vídeo publicado en redes sociales, donde alerta de las consecuencias legales que puede tener mantenerlo sin haberlo valorado realmente. “Si estás casado en gananciales, cuando compras e inviertes es de ambos. Lo bueno y lo malo. Todo es de los dos. Incluidas las deudas”, recuerda.

El problema, según el abogado, es que muchas parejas continúan en este régimen simplemente por costumbre. “Mucha gente sigue en gananciales sin haberlo decidido de verdad. Simplemente, porque venían así”, explica. Esa falta de reflexión previa suele derivar, con el tiempo, en conflictos importantes. “Luego llegan los líos”, advierte, señalando situaciones como divorcios más complejos, herencias que se enredan o deudas de uno que terminan afectando al otro.

Ródenas subraya que, en gananciales, cualquier inversión o adquisición realizada durante el matrimonio pertenece a ambos, pero también lo hacen las obligaciones económicas. “Todo es de los dos”, insiste, lo que implica que las deudas contraídas por uno pueden acabar salpicando al otro, incluso aunque no haya participado directamente en ellas.

Frente a este escenario, el abogado recuerda que existe una alternativa legal y relativamente sencilla. “La buena noticia es que esto se puede cambiar”, afirma. La solución pasa por adoptar el régimen de separación de bienes, un trámite que se realiza mediante capitulaciones matrimoniales ante notario. “Desde ese momento, cada uno pasa a tener su dinero, a responder a sus deudas y el patrimonio queda mucho mejor protegido”, explica.

Eso sí, Ródenas advierte de que el cambio debe hacerse correctamente y con asesoramiento profesional. “Si no se hace bien pueden llegar problemas con Hacienda, herencias o acreedores”, señala. Por ello, insiste en la importancia de entender qué régimen económico rige el matrimonio y tomar una decisión informada antes de que aparezcan los conflictos.