Estos son los tramos del IRPF 2026: así te queda la retención en la nómina
La Agencia Tributaria actualiza los tramos del impuesto que deben pagar todos los españoles y que grava la renta obtenida en todo un año
Luis Alloza
Cada año, la Agencia Tributaria actualiza los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el tributo que deben pagar al Estado los ciudadanos españoles y que es el resultado de gravar la renta obtenida en todo un año. El IRPF también tiene en cuenta las circunstancias personales y familiares de cada contribuyente, siendo la totalidad de sus rendimientos de trabajo, capital inmobiliario, mobiliario, de actividades económicas y otros ámbitos como las ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta establecidas por la normativa.
El porcentaje de la renta que se obtiene se paga al Estado y por ello depende de la renta que percibe el contribuyente. Hacienda utiliza una escala progresiva para tratar de favorecer a las personas con menos ingresos. Así, este 2026, la Agencia Tributaria ha actualizado las tablas con los tramos, quedando de la siguiente maneras:
- Desde 0 a 12.450 euros: 9,5% (Tipo estatal), 9,5% (Tipo autonómico), Total 19%.
- Desde 12.450 a 20.200 euros: 12% (Tipo estatal), 12% (Tipo autonómico), Total 24%.
- Desde 20.200 a 35.200 euros: 15% (Tipo estatal), 15% (Tipo autonómico), Total 30%.
- Desde 35.200 a 60.000 euros: 18,5% (Tipo estatal), 18,5% (Tipo autonómico), Total 37%.
- Más de 60.000 euros: 22,5% (Tipo estatal), 22,5% (Tipo autonómico), Total 45%.
Una de las novedades fiscales de este año es la deflactación del 2% en las retenciones para tratar de asegurar que la inflación no afecte a los contribuyentes, por lo que los porcentajes aplicables serán menores. Lo primero que hay que hacer es identificar la base imponible. Esta cifra se calcula restando a los ingresos totales las deducciones y reducciones aplicables (cotizaciones a la Seguridad Social, planes de pensiones...).
Una vez que se obtiene la base liquidable, hay que localizar la tramos que encajan con tus ingresos y aplicar el porcentaje correspondiente a cada franja. También hay que calcular las retenciones que se aplicaron el año anterior y sacar el resultado de la diferencia entre lo que has pagado y lo que debes pagar, según dicha tabla de tramos.
- El abogado Ignacio de la Calzada desmonta el mito del Tribunal Médico: 'A los 12 meses de baja la prórroga es automática
- Hasta cinco grúas hidráulicas para reparar la fuga de agua del trasvase en los 'tubos' de Orihuela
- La provincia de Alicante registra casi medio centenar de incidencias de tráfico en una tarde marcada por accidentes y obstáculos en las principales vías
- Buenas noticias para los autónomos: Pedro Sánchez anuncia por sorpresa una nueva ayuda de 7.500 euros
- El agua del mar sube en Torrevieja y llega al aparcamiento del Real Club Náutico
- Sarabia: 'Me extraña que Álvaro Núñez pueda volver a competir en febrero por lo que nos transmitía
- El Ayuntamiento ejercerá el derecho de compra preferente con las polémicas viviendas protegidas de Alicante 'para evitar la especulación
- La Volta obligará a cortar el tráfico mañana en el centro y limitará el acceso a la estación de autobuses