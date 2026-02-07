¿Tienes más de 45 años y estás en el paro? El SEPE te regala este curso que puede cambiar tu carrera

La edad no es un freno para volver al mercado laboral, y ahora menos que nunca. Si estás en busca de trabajo, la Cámara de Comercio de Madrid, dentro del Programa Talento 45+, ofrece un curso online y 100% gratuito ya que está subvencionado por el SEPE. Comienza en marzo de 2026 y puede ser tu oportunidad para dar un giro profesional.

Si tienes entre 45 y 60 años y estás desempleado, puedes acceder al curso online de Comunicación, Marketing Digital y Comercio Electrónico. En este artículo, te contamos todos los datos que necesitas saber.

Fórmate en lo que las empresas buscan

Este curso gratuito se desarrollará entre el 2 de marzo y el 10 de abril de 2026, con una duración total de 120 horas y se imparte en modalidad online. Es decir, puedes seguirlo desde casa, sin gastos y con flexibilidad horaria.

El contenido está diseñado para enseñar competencias clave en marketing digital, comunicación y comercio electrónico, habilidades cada vez más demandadas por empresas de todos los sectores.

Entre otros temas, aprenderás a:

Gestionar redes sociales para empresas.

Crear contenido digital atractivo.

Entender las estrategias de venta online.

Desarrollar tu marca personal y profesional.

Todo ello con el objetivo de que los participantes mejoren su perfil profesional y tengan más posibilidades de acceder a un empleo o emprender online.

¿Quién puede apuntarse?

Este curso va dirigido a personas desempleadas de entre 45 y 60 años, y es gratuito. Se puede participar aunque no hayas cotizado nunca, o aunque te encuentres en otras situaciones laborales como:

Personas en ERTE , tanto total como parcial.

, tanto total como parcial. Personas dadas de alta en el Sistema Especial Agrario durante su inactividad.

durante su inactividad. Autónomos en cese de actividad reconocido .

. Quienes pagan su propia cuota de la Seguridad Social mediante convenio especial.

Para apuntarte solo necesitas presentar tu DNI y el informe de vida laboral actual.

Este programa busca facilitar la inserción laboral de un grupo que a menudo queda fuera de las oportunidades de empleo. Si te apuntas, podrás:

Actualizar tus habilidades digitales.

Mejorar tus herramientas para buscar trabajo.

Conectar con otros profesionales y ampliar tu red de contactos.

Reforzar tu currículum con formación actual y práctica.

Noticias relacionadas

La iniciativa está enfocada a facilitar tu reincorporación al mercado laboral adaptándote a las nuevas exigencias del entorno digital.