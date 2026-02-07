¿Tienes más de 45 años y estás en el paro? El SEPE te regala este curso que puede cambiar tu carrera
En marzo comienza una formación online completamente gratuita para desempleados
La edad no es un freno para volver al mercado laboral, y ahora menos que nunca. Si estás en busca de trabajo, la Cámara de Comercio de Madrid, dentro del Programa Talento 45+, ofrece un curso online y 100% gratuito ya que está subvencionado por el SEPE. Comienza en marzo de 2026 y puede ser tu oportunidad para dar un giro profesional.
Si tienes entre 45 y 60 años y estás desempleado, puedes acceder al curso online de Comunicación, Marketing Digital y Comercio Electrónico. En este artículo, te contamos todos los datos que necesitas saber.
Fórmate en lo que las empresas buscan
Este curso gratuito se desarrollará entre el 2 de marzo y el 10 de abril de 2026, con una duración total de 120 horas y se imparte en modalidad online. Es decir, puedes seguirlo desde casa, sin gastos y con flexibilidad horaria.
El contenido está diseñado para enseñar competencias clave en marketing digital, comunicación y comercio electrónico, habilidades cada vez más demandadas por empresas de todos los sectores.
Entre otros temas, aprenderás a:
- Gestionar redes sociales para empresas.
- Crear contenido digital atractivo.
- Entender las estrategias de venta online.
- Desarrollar tu marca personal y profesional.
Todo ello con el objetivo de que los participantes mejoren su perfil profesional y tengan más posibilidades de acceder a un empleo o emprender online.
¿Quién puede apuntarse?
Este curso va dirigido a personas desempleadas de entre 45 y 60 años, y es gratuito. Se puede participar aunque no hayas cotizado nunca, o aunque te encuentres en otras situaciones laborales como:
- Personas en ERTE, tanto total como parcial.
- Personas dadas de alta en el Sistema Especial Agrario durante su inactividad.
- Autónomos en cese de actividad reconocido.
- Quienes pagan su propia cuota de la Seguridad Social mediante convenio especial.
Para apuntarte solo necesitas presentar tu DNI y el informe de vida laboral actual.
Este programa busca facilitar la inserción laboral de un grupo que a menudo queda fuera de las oportunidades de empleo. Si te apuntas, podrás:
- Actualizar tus habilidades digitales.
- Mejorar tus herramientas para buscar trabajo.
- Conectar con otros profesionales y ampliar tu red de contactos.
- Reforzar tu currículum con formación actual y práctica.
La iniciativa está enfocada a facilitar tu reincorporación al mercado laboral adaptándote a las nuevas exigencias del entorno digital.
