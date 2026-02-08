El BOE anuncia nuevas oposiciones para puestos en el sistema público de empleo
Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia ofertan más de 800 plazas para sectores como la educación, sanidad o la gestión forestal y de emergencias
Alejandro Navarro
Según ha confirmado el Boletín Oficial del Estado (BOE), se abre el plazo para inscribirse en las nuevas 130 convocatorias de oposiciones. A las más de 800 plazas anunciadas a finales de enero, se añaden otros 1.719 puestos para funcionariado en lo que llevamos de febrero. Tras superar el proceso de selección, los opositores podrán acceder a puestos de trabajo en administraciones estatales, autonómicas o locales.
La oferta de plazas suele concentrarse en sectores como el sistema sanitario, investigación universitaria, empleo municipal y técnico en ayuntamientos. Entre ellos, las convocatorias educativas y docentes son las más numerosas, destacando el caso de Castilla-La Mancha.
Maestro en Castilla-La Mancha
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha ha publicado una nueva convocatoria de oposiciones para ingresar en el Cuerpo de Maestros, con un total de 543 plazas. El principal requisito para acceder al proceso será contar con un título de Graduado.
Entre las plazas disponibles encontramos 500 de turno libre, y otras 43 para personas con discapacidad. Las especialidades ofertadas serán las de Primaria, Educación Infantil, Inglés y Pedagogía Terapéutica, mediante el sistema de concurso-oposición. Además, el plazo de inscripción estará abierto desde el 29 de enero hasta el 17 de febrero de 2026.
Bombero Forestal en Galicia
Por otro lado, la Xunta de Galicia ha anunciado la selección de 199 plazas para ejercer como bombero forestal en el Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales. El proceso se llevará a cabo mediante concurso-selección, con acceso libre y promoción interna.
El único requisito académico será poseer un título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente. En este caso, el plazo para presentarse a la oposición permanecerá abierto hasta el día 27 de febrero.
Pediatra de Atención Primaria en Andalucía
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha ofertado mediante concurso 62 plazas para ejercer como Pediatra de Atención Primaria. Todos aquellos que consigan una plaza podrán incorporarse de forma inmediata al sistema sanitario público. El proceso se corresponde con el sistema de acceso libre, en el que se reservarán 6 plazas para personas con discapacidad.
Mediante la oferta de oposiciones, las administraciones públicas apuestan por una disminución del desempleo en las comunidades autónomas. Asimismo, se pretende atajar problemáticas como la falta de profesionales en sectores clave como la salud o la educación.
