La denuncia de Tomás Ramírez, jubilado de ASJUBI40: "He trabajado 48 años y me quitan dinero"

La Asociación ASJUBI 40 lleva años reclamando un cambio en el sistema de pensiones que, según defienden, perjudica de forma directa a miles de jubilados en España. El colectivo agrupa a personas que han cotizado más de 40 años a la Seguridad Social y que, pese a ello, sufren recortes mensuales en sus pensiones debido a los coeficientes reductores aplicados en el momento de su jubilación. Su principal objetivo es claro: acabar con lo que consideran una discriminación injusta hacia quienes más han contribuido al sistema.

Desde ASJUBI 40 insisten en que existe una mayoría social y parlamentaria favorable a corregir esta situación y recuerda que el propio Gobierno ha reconocido en varias ocasiones que se trata de una asignatura pendiente. Por eso, sus reivindicaciones se centran en exigir una solución inmediata utilizando los instrumentos legales que ya existen para aprobar medidas sociales urgentes.

La reclamación de Tomás Ramírez

Tomás Ramírez recuerda perfectamente el día que empezó a trabajar, cuando tenía tan solo 13 años y medio y no fue hasta los 14 cuando sus cotizaciones empezaron a contar oficialmente. Hoy, tras 48 años y medio de aportaciones a la Seguridad Social, sufre una penalización de por vida.

El caso de Tomás no es aislado, sino que representa a un amplio colectivo agrupado en plataformas como ASJUBI40. A pesar de haber superado con creces los años necesarios para obtener el 100% de la base reguladora, el hecho de haber accedido a la jubilación anticipada, en algunos casos de forma forzosa por despidos en la recta final de su carrera, les aplica unos coeficientes reductores que recortan su pensión para siempre.

"Tengo cotizados casi 50 años y me encuentro con un recorte del 13%", lamenta Tomás. Para este colectivo, la situación es una contradicción técnica: el sistema penaliza a quien se retira antes de la edad ordinaria para "compensar" que cobrará la pensión durante más tiempo, pero ignora que esas personas ya han aportado al sistema mucho más que la media de los trabajadores.

"Los trabajadores que hemos cotizado más de 40 años hemos sostenido el sistema público durante toda una vida laboral. Sufrir estas penalizaciones permanentes es desproporcionado e injusto", sentencia Ramírez.

El Parlamento español ya ha debatido esta cuestión y existe una moción aprobada que reconoce la singularidad de estos trabajadores y plantea la necesidad de corregir su situación. Sin embargo, el paso de la teoría a la práctica se ha quedado estancado en los despachos ministeriales.

Actualmente, la normativa actual establece que, para no sufrir recortes, el trabajador debe esperar a la edad legal de jubilación (que camina hacia los 67 años). Quienes tienen más de 44 años y medio cotizados ven reducida esa penalización, pero no eliminada. Para Tomás y miles de afectados, la solución es clara: la aprobación urgente de un Real Decreto Ley que suprima los coeficientes reductores para quienes acrediten largas carreras de cotización.

La exigencia de Tomás Ramírez y sus compañeros es que el tiempo de trabajo se valore por encima de la edad de retiro. Mientras la reforma integral de las pensiones sigue en el foco del debate público, este grupo de veteranos del mercado laboral mantiene su presión para que el "tríptico de menores" con el que empezaron no termine en una jubilación mermada por haber trabajado demasiado pronto.