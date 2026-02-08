Hacienda aclara cuándo donar una casa a los hijos sale gratis: el requisito clave es la edad

El Ministerio de Hacienda ha aclarado en los últimos días una medida que afecta de forma directa a miles de familias y que ha venido generando ciertas dudas: las personas mayores de 65 años pueden donar en vida su vivienda habitual a sus hijos sin tener que tributar por ello en el IRPF.

Un anuncio que ha generado numerosas dudas sobre si conviene más donar, heredar o vender el inmueble, y sobre qué impuestos siguen vigentes en estos momentos.

Para intentar responder a esta cuestión, el programa 'La Roca' (LaSexta) invitó este pasado fin de semana al abogado especialista en haciendas Manuel Hernández, quien explicó con detalle cómo funciona esta exención fiscal.

La edad del donante, clave de la nueva exención fiscal

Según el letrado, la clave está en la edad del donante: "si el propietario tiene menos de 65 años, la donación de un inmueble genera una ganancia patrimonial en su IRPF", señala. Esa ganancia se calcula como la diferencia entre el valor de adquisición y el valor actual del inmueble y puede tributar en torno a un 20%, además de la correspondiente plusvalía municipal.

Sin embargo, cuando el donante tiene más de 65 años, esa ganancia patrimonial queda exenta en el IRPF, siempre que se trate de la vivienda habitual. Eso sí, Hernández recuerda que la plusvalía municial sigue siendo obligatoria y puede variar mucho de un municipio a otro.

Otro requisito fundamental es poder acreditar que la vivienda ha sido la residencia habitual del donante durante, al menos, los tres años anteriores a la donación. Si no se llega a cumplir este punto, Hacienda puede reclamar el impuesto.

El abogado subraya que, aunque la medida supone un importante ahorro fiscal, no siempre donar es la mejor opción: "cada caso se tiene que analizar individualmente, comparando impuestos autonómicos, plusvalía y la situación familiar".