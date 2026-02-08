Ignacio Solsona, abogado laboralista: "Cuidado con jubilarse antes en 2026; te pueden quitar el doble de lo que vas a recibir"

¿Vale la pena dejar de trabajar a los 61 años si eso significa perder dinero cada mes? Para resolver esta y otras dudas, el abogado laboralista Ignacio Solsona ha publicado un vídeo en su canal de YouTube ‘Laboroteca’, donde analiza la jubilación anticipada involuntaria. Esta modalidad permite adelantar la pensión hasta cuatro años respecto a la edad ordinaria, pero Solsona advierte: "Hay que calibrar bien el momento, no sea que nuestra futura pensión quede económicamente muy perjudicada".

El peaje de los 33 años y la "mili"

En 2026, el acceso a este retiro temprano no es para todos. El primer muro son los 33 años cotizados. Sin ese mínimo, no hay adelanto posible. No obstante, el abogado recuerda que se pueden rascar días de donde parece que no los hay: el servicio militar o la prestación social sustitutoria suman hasta un año, y las mujeres pueden añadir 112 días por cada parto. Además, el tiempo trabajado a tiempo parcial ahora computa como jornada completa para alcanzar ese mínimo exigido.

Pero no basta con los años; la causa de la salida de la empresa es vital. Solo sirve si el trabajador ha sufrido un despido colectivo, objetivo, por fuerza mayor o por causas como la muerte o jubilación del jefe. Si el despido es disciplinario, aunque un juez diga que es improcedente, Solsona avisa de que el sistema te cerrará la puerta.

Esta es la "trampa" de los números: perder 168.000 euros

Solsona analiza la rentabilidad real de jubilarse cuatro años antes. Al pedir la pensión de forma anticipada, se aplican recortes que pueden llegar al 30%.

En el caso de una pensión de 2.000 euros, ocurre esto:

Al jubilarte antes, te quitan 600 euros al mes (te quedan 1.400 euros).

En los 4 años que ganas de descanso, el Estado te paga 78.400 euros .

. Sin embargo, si vives hasta los 81 años, habrás dejado de cobrar un total de 168.000 euros por culpa de la penalización.

"Le penalizan más del doble de lo que recibe", sentencia Solsona, subrayando que es un negocio ruinoso para muchos bolsillos a largo plazo.

El hachazo a las pensiones más altas

Para quienes han tenido sueldos elevados, el abogado advierte sobre la aplicación de la Disposición Transitoria 34. En 2026, los cálculos han cambiado y la protección que existía antes para las pensiones que superan el máximo legal está desapareciendo.

Esto se traduce en que una persona con una base muy alta que antes podía aspirar a una pensión de 3.053 euros, con las nuevas reglas del INSS y la eliminación de ciertos beneficios transitorios, podría verse con una prestación de 2.975 euros. Es decir, casi 80 euros menos cada mes por un cambio en la normativa que ya está plenamente vigente este año.