Juanma Lorente, abogado, aclara todas las dudas sobre el permiso climático: "No es plan que una persona se juegue la vida para ir a su puesto de trabajo"

Los recientes episodios de fenómenos meteorológicos extremos han abierto un nuevo escenario en el ámbito laboral, y todavía existen muchas dudas sobre qué puede hacer un trabajador cuando desplazarse al trabajo supone un riesgo. Para aclararlo, Juanma Lorente, abogado laboralista, ha publicado un vídeo en TikTok en el que detalla cómo funciona el conocido como permiso climático.

“No es plan que una persona se juegue la vida para ir a su puesto de trabajo”, afirma con contundencia. Lorente explica que este derecho surge cuando las autoridades recomiendan no desplazarse por motivos de seguridad, ya sea por lluvias intensas, inundaciones, temporales o cualquier situación de riesgo grave.

Según aclara, en estos casos el trabajador no tiene que acudir al trabajo y su ausencia está plenamente justificada. “Si las autoridades dicen que no te muevas, no puedes ser sancionado por no ir a trabajar”, subraya. Además, recuerda que se trata de un derecho reconocido tras los últimos episodios de emergencia vividos en España.

El abogado insiste en que la empresa no puede obligar al empleado a asumir un peligro evidente. “El trabajo no está por encima de la integridad física de nadie”, señala, recalcando que la seguridad debe ser siempre prioritaria frente a cualquier interés empresarial.

Otro punto clave que aclara Lorente es el carácter económico de esta situación. El trabajador no pierde su salario cuando se acoge a este derecho, siempre que exista una recomendación oficial que desaconseje los desplazamientos. “No es una ausencia injustificada ni un favor que te hace la empresa”, explica, sino una situación prevista legalmente.

Además, recuerda que este tipo de situaciones deben analizarse con sentido común. “Si existe un riesgo real, no se puede mirar hacia otro lado”, afirma, animando a los trabajadores a informarse y a no dejarse presionar. Para Lorente, el mensaje es claro: ningún empleo justifica poner en peligro la vida de una persona.