Juanma Lorente, abogado: "Basta ya de hacer acoso laboral en las empresas, es un problema al que se le da poca voz"

El acoso laboral sigue siendo una realidad silenciada en muchas empresas, pese a las graves consecuencias que tiene para quienes lo sufren. Así lo denuncia Juanma Lorente, abogado especializado en derecho laboral, en uno de sus vídeos en TikTok, donde pone voz al sufrimiento que ve a diario en su despacho. “Basta ya de hacer acoso laboral en las empresas”, reclama con contundencia.

Lorente asegura que el problema es mucho más frecuente de lo que se cree. “Esta semana, entre mi equipo y yo, hemos tenido 30 consultas de acoso laboral”, explica. En muchos de esos casos, el impacto emocional es devastador. “En muchas de ellas el cliente se ha puesto a llorar porque no puede más, porque le están haciendo la vida imposible y ha llegado a su límite”, relata.

El abogado lamenta que se trate de una situación a la que apenas se le da visibilidad pública. “Es un problema al que se le da poca voz”, afirma, y se pregunta por qué no existen campañas institucionales de concienciación. “¿Cuándo se va a hacer una campaña pública para concienciar sobre ello?”, cuestiona.

Aunque reconoce que los protocolos de acoso laboral son una herramienta útil, considera que llegan demasiado tarde. “El protocolo de acoso está bien y aquí en el despacho la mayoría de casos los solucionamos. ¿Pero es necesario llegar a ese punto?”, se pregunta. Para Lorente, el problema va más allá de lo jurídico y apunta directamente a la conducta humana. “¿De verdad que las personas que realizan acoso laboral pueden creer que la mejor forma de conseguir lo que quieren es hacerle la vida imposible a otra persona?”.

El impacto de estos casos también afecta a quienes los atienden profesionalmente. “Yo cada vez que me junto con clientes de este tipo creo un poco menos en la humanidad”, confiesa, describiendo el desgaste que provoca ver cómo se destruye psicológicamente a una persona día tras día. “Hay que estar muy mal para hundir cada día a quien sabes que puedes hundir”, añade.

Además, Lorente rompe con uno de los mitos más extendidos sobre el acoso. “La persona que realiza el acoso no va contra la persona fuerte, va a por la buena persona y el débil, al que sabe que puede machacar”, explica, señalando que el perfil de la víctima suele ser alguien vulnerable o con menos capacidad de defensa dentro de la empresa.

Por eso, el abogado lanza un mensaje final que va más allá del derecho laboral y apela directamente a la conciencia colectiva. “Debemos ser consecuentes, empáticos, humanos y personas”, insiste. “No vayamos al trabajo a hundir al que tienes delante. Él también tiene vida y trabajo y no merece estar amargado por el trabajo”. Un alegato claro contra una práctica que sigue causando daño en silencio.