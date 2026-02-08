Juanma Lorente, abogado laboralista: "Si hay alerta por temporal, tu integridad física es lo primero y tienes derecho a un permiso climático"

Tras las recientes alertas por lluvias torrenciales y el riesgo de desbordamientos, surge una duda recurrente en miles de trabajadores: ¿estoy obligado a ir a la oficina?

Juanma Lorente, abogado laboralista, ha aclarado esta situación en un vídeo donde defiende que la seguridad personal debe estar siempre por encima del horario laboral. El riesgo es real aunque en la puerta de tu empresa parezca que no llueve tanto.

El peligro invisible del trayecto

Lorente advierte de que no se puede medir el riesgo solo por lo que vemos desde la ventana de la empresa. "Mucha gente puede pensar que en la zona donde vive no llueve lo suficiente como para no ir", explica el abogado, pero la realidad de cada empleado es distinta. Hay trabajadores que, desde sus lugares de origen, "a lo mejor no pueden ni andar por la lluvia, ni salir de casa y mucho menos coger el coche".

Forzar el desplazamiento en estas condiciones supone poner en riesgo la integridad física de forma innecesaria. El abogado recalca que, si las autoridades locales recomiendan quedarse en casa, el trabajador tiene un respaldo legal.

Este es el permiso que debe darte la empresa

Una de las claves que aporta el experto es la existencia de un permiso climático de hasta 4 días. Este mecanismo está diseñado para cubrir las ausencias cuando el temporal impide el desempeño normal del trabajo o hace que el trayecto sea peligroso. Lorente insiste en que, siempre que las tareas lo permitan, el teletrabajo debe ser la medida de precaución inmediata ante alertas por inundaciones.

Este permiso no es un "capricho", sino una respuesta a situaciones de fuerza mayor donde el desplazamiento es inviable o está desaconsejado por los servicios de emergencia.

Cómo responder si la empresa pide pruebas

Muchos empleados temen represalias o que la empresa no crea que la situación fuera tan grave. Para estos casos, Juanma Lorente ofrece un consejo muy práctico para dejar constancia legal de la imposibilidad de acudir:

Pruebas visuales: Grabar un vídeo con el móvil desde la salida de casa mostrando el estado de la calle y las condiciones del temporal.

Documentación oficial: Guardar y enviar las capturas de pantalla de las recomendaciones del ayuntamiento o de Protección Civil.

Con estas pruebas, el trabajador queda protegido frente a posibles sanciones, demostrando que su ausencia está justificada por una causa de fuerza mayor y por el seguimiento de las instrucciones de las autoridades.