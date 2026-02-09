Cómo ahorrar hasta 9.000 euros en la declaración de la Renta: la fecha de tu hipoteca es la clave

Cada primavera, la campaña de la Renta vuelve a poner a prueba nuestro conocimiento de las deducciones a las que tenemos derecho. En un impuesto donde unas casillas cambian el resultado final, conocer bien qué beneficios fiscales siguen vigentes —y para quién— puede marcar la diferencia entre pagar más de la cuenta o no. Por eso, conviene repasar las deducciones estatales y autonómicas aplicables a cada caso, con especial atención a la vivienda.

La Agencia Tributaria recuerda que hay deducciones que, aunque se suprimieron hace años para nuevos casos, se mantienen por un régimen transitorio para quienes cumplan requisitos concretos. Y en ese terreno, la “fecha” —la del contrato, la de la adquisición y, sobre todo, la de si ya te dedujiste antes— funciona como llave. Saberlo a tiempo permite revisar borradores con criterio y evitar errores: ni perder un derecho por desconocimiento ni aplicar una deducción sin cumplir condiciones.

Deducción por inversión en vivienda habitual

La clave, en el caso de la hipoteca, está en un hito que la normativa fijó con precisión: el 1 de enero de 2013. Desde esa fecha se suprimió la deducción por inversión en vivienda habitual para nuevos adquirentes, tras la reforma aprobada a finales de 2012. Sin embargo, quienes ya venían aplicándola pueden seguir haciéndolo si entran en el régimen transitorio. El Manual práctico de Renta de la AEAT lo resume así: la deducción se eliminó desde 01/01/2013, pero se mantiene para contribuyentes que se deducían antes de esa fecha (con matices) y en los términos vigentes a 31/12/2012.

La deducción en la renta que puede ahorrarte mucho dinero: depende de la fecha de tu hipoteca. / INFORMACIÓN

¿Quién puede seguir?

En general, quienes adquirieron su vivienda habitual antes del 01/01/2013 (o quienes, en supuestos de construcción, ya habían satisfecho cantidades antes de esa fecha y cumplieron plazos). Además, la AEAT subraya un requisito determinante: que el contribuyente hubiera practicado la deducción en un período impositivo devengado con anterioridad al 01/01/2013.

Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 15 años en noviembre y el interés sube al 2,97% / E.P.

Hasta 9.040 euros

Si se cumplen esas condiciones, la norma establece qué importes entran en la base deducible y cuál es su tope. Para adquisición, rehabilitación o ampliación de vivienda habitual, la base máxima anual es de 9.040 euros. En esa base pueden incluirse las cantidades destinadas a la compra o a las obras así como los gastos y tributos asociados que haya soportado el contribuyente, y, cuando exista financiación ajena, capital e intereses.

¿Cuánto se deduce?

En el régimen general el porcentaje se divide en dos tramos: 7,5% estatal y 7,5% autonómico, sobre inversión realizada hasta 9.040 euros. Es decir, un 15% en total si se aplican ambos tramos conforme al cuadro del manual.

Para no confundirse con la “fecha de la hipoteca”, conviene traducirlo a hechos verificables: lo que abre la puerta no es solo cuándo se firmó el préstamo, sino que la vivienda habitual se hubiera adquirido antes del 01/01/2013 y que se cumpla el “historial” exigido por el régimen transitorio. Y, además, la vivienda debe tener la consideración fiscal de habitual.

La Agencia Tributaria mantiene una página específica sobre esta deducción y advierte de forma explícita: está suprimida desde 2013 para nuevos casos, pero puede seguir aplicándose si se cumplen requisitos. El paso prudente, antes de marcar la casilla, es contrastar fechas de escritura y deducciones anteriores y, si hay dudas, acudir a asesoramiento profesional.