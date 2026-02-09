El SEPE busca profesionales para un empleo de toda la vida y que quieran sueldos de hasta 30.000 euros
Se trata de un oficio que, de momento, no puede ser sustituido por las máquinas
En una época dominada por las nuevas tecnologías y las profesiones dedicadas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la informática y la Inteligencia Artificial, hay todavía oficios de toda la vida con una alta demanda de empleo.
Trabajos para los que siempre hará falta algún profesional con conocimiento y que, de momento, no podrán ser reemplazados por las máquinas. Un buen ejemplo es la profesión de electricista. En pleno siglo XXI, es un trabajo imprescindible. Desde las instalaciones eléctricas básicas en viviendas hasta el mantenimiento de complejos sistemas industriales, el trabajo del electricista está presente en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana.
Uno de los motivos por los que siempre hay ofertas de empleo para electricistas es que se trata de un trabajo que no se puede deslocalizar ni automatizar fácilmente, tal y como te comentábamos. Las instalaciones, averías y revisiones deben realizarse en persona y adaptarse a normativas que cambian con el tiempo, lo que obliga a contar con profesionales cualificados de manera constante. Además, el envejecimiento del parque de viviendas y de muchas infraestructuras hace que la demanda de mantenimiento y renovación eléctrica sea continua.
A esto se suma la transición energética y el auge de nuevas tecnologías, como la energía solar, los puntos de recarga para vehículos eléctricos o la domótica. Todo ello ha ampliado el campo de trabajo del electricista tradicional, convirtiéndolo en una figura clave tanto para el presente como para el futuro del mercado laboral.
Ofertas de trabajo de electricista
Para encontrar ofertas de trabajo de electricista hemos consultado ‘Empléate’, el portal del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que tiene casi 400 ofertas que buscan a un profesional. De entre todas ellas hemos destacado las siguientes:
- Se buscan tres electricistas en Madrid con más de tres años de experiencia. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa, de lunes a viernes, y con un sueldo de entre 20.000 y 25.000 euros brutos al año.
- Se busca un electricista para tareas de mantenimiento en un almacén de fruta en Lleida. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa, de lunes a viernes, con un sueldo de entre 20.000 y 27.000 euros brutos al año.
- Se buscan cinco electricistas para los gimnasios Holiday Gym en Madrid. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y con un sueldo de entre 18.000 y 20.000 euros brutos al año.
- Se buscan dos electricistas para revisar planos eléctricos y esquemas de instalación en Baleares. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa, de 08.00 a 16.00 horas y un sueldo de entre 18.000 y 25.000 euros brutos al año.
- Se buscan dos electricistas para Murcia. Deberá realizar mantenimiento de equipos y líneas de confección y reparar averías de maquinaria. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y un sueldo de entre 25.000 y 30.000 euros brutos al año.
- Se busca un electricista para València. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa con un sueldo de entre 20.000 y 25.000 euros brutos al año.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muchos jubilados no lo saben: este complemento puede subir su pensión hasta más de 700 euros al mes
- Hasta cinco grúas hidráulicas para reparar la fuga de agua del trasvase en los 'tubos' de Orihuela
- Ignacio de la Calzada, abogado: 'No te jubiles si puedes cobrar una incapacidad permanente
- Historiador Vicente Ramos: un nuevo modelo de ciudad en la antigua huerta alicantina
- Comienzan las obras de rehabilitación en el interior de la finca Villa Marco de El Campello
- La biodiversidad de El Hondo se dispara: un vídeo confirma la presencia de tejones
- El mar se 'traga' parte de la playa del Cura de Torrevieja y obligará a derribar una de sus rampas de acceso
- La provincia de Alicante arranca la semana en alerta por fuertes rachas de viento