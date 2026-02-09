El SEPE busca profesionales para un empleo de toda la vida y que quieran sueldos de hasta 30.000 euros

En una época dominada por las nuevas tecnologías y las profesiones dedicadas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la informática y la Inteligencia Artificial, hay todavía oficios de toda la vida con una alta demanda de empleo.

Trabajos para los que siempre hará falta algún profesional con conocimiento y que, de momento, no podrán ser reemplazados por las máquinas. Un buen ejemplo es la profesión de electricista. En pleno siglo XXI, es un trabajo imprescindible. Desde las instalaciones eléctricas básicas en viviendas hasta el mantenimiento de complejos sistemas industriales, el trabajo del electricista está presente en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana.

Uno de los motivos por los que siempre hay ofertas de empleo para electricistas es que se trata de un trabajo que no se puede deslocalizar ni automatizar fácilmente, tal y como te comentábamos. Las instalaciones, averías y revisiones deben realizarse en persona y adaptarse a normativas que cambian con el tiempo, lo que obliga a contar con profesionales cualificados de manera constante. Además, el envejecimiento del parque de viviendas y de muchas infraestructuras hace que la demanda de mantenimiento y renovación eléctrica sea continua.

A esto se suma la transición energética y el auge de nuevas tecnologías, como la energía solar, los puntos de recarga para vehículos eléctricos o la domótica. Todo ello ha ampliado el campo de trabajo del electricista tradicional, convirtiéndolo en una figura clave tanto para el presente como para el futuro del mercado laboral.

Ofertas de trabajo de electricista

Para encontrar ofertas de trabajo de electricista hemos consultado ‘Empléate’, el portal del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que tiene casi 400 ofertas que buscan a un profesional. De entre todas ellas hemos destacado las siguientes: