¿Puedes sacar mucho dinero del cajero sin que Hacienda te multe? Esto es lo que dice la ley según el abogado David Jiménez

En los últimos años, el uso del dinero en efectivo ha estado rodeado de dudas, especialmente en relación con el control que puede ejercer Hacienda sobre movimientos bancarios. Tanto es así que mucha personas tienen la idea de que sacar una cantidad elevada de dinero del cajero podría acarrear sanciones automáticas o investigaciones fiscales. Sin embargo, la legislación vigente es clara: retirar tu propio dinero no es ilegal. Eso sí, hay situaciones concretas en las que el efectivo puede generar obligaciones adicionales o requerir justificación.

¿Puedes sacar todo el dinero que quieras del cajero?

La respuesta, desde el punto de vista legal según afirma el abogado y economista David Jiménez es que sí, puedes sacar del cajero automático el dinero que quieras, siempre que esté en tu cuenta. En España no existe ninguna limitación legal para retirar efectivo de tu propio banco. No es ilegal, no conlleva sanción y no supone, por sí solo, ningún riesgo fiscal ante Hacienda.

A partir de aquí aparece el primer matiz importante. Aunque legalmente puedes retirar el dinero que desees, la entidad financiera sí puede establecer controles internos. Si se trata de una cantidad elevada, el banco puede preguntarte para qué lo quieres o solicitarte que lo retires por ventanilla en lugar de hacerlo en un cajero automático. Estas preguntas no tienen un carácter sancionador ni implican que estés haciendo algo ilegal. Responden a obligaciones de control que tienen los bancos en materia de prevención del blanqueo de capitales. Pero insistir en ello es clave: retirar dinero del cajero no está prohibido y no es motivo de multa por parte de Hacienda.

¿Hay límite para el dinero en efectivo?

Entonces, ¿dónde está realmente el límite con el dinero en efectivo? Según explica David Jiménez, el límite no está en sacarlo del banco, sino en lo que haces después con ese dinero. La primera gran limitación aparece cuando se utiliza ese efectivo para pagar bienes o servicios. En España existe una limitación legal de pagos en efectivo de 1.000 euros cuando una de las partes actúa como empresario o profesional. Antes ese límite era de 2.500 euros, pero la ley lo redujo a 1.000 euros. Esto significa que no se puede pagar en efectivo una compra o servicio que supere esa cantidad. Si se incumple esta norma, tanto el pagador como el receptor pueden ser sancionados.

¿Puedes sacar mucho dinero del cajero sin que Hacienda te multe? Esto es lo que dice la ley / INFORMACIÓN

¿Cuánto dinero puedes sacar de España?

La segunda gran limitación tiene que ver con el transporte físico del dinero, especialmente cuando se viaja. Dentro de España, puedes llevar dinero en efectivo contigo, pero al salir del país existe un límite claro. Se puede viajar con efectivo, pero a partir de 10.000 euros es obligatorio comunicarlo a las autoridades. Si no se hace esta declaración y se supera ese importe, sí pueden imponerse sanciones. Este es uno de los puntos en los que realmente existe riesgo legal, no por tener el dinero, sino por no cumplir con la obligación de información.

¿Y por la calle?

Otra duda frecuente es cuánto dinero se puede llevar encima por la calle. Según explica el abogado, puedes llevar hasta 100.000 euros en efectivo sin problema legal por el simple hecho de portarlo. No hay una infracción automática por caminar con una gran cantidad de dinero. El problema surge cuando no se puede justificar el origen del efectivo en determinados contextos o cuando se detectan movimientos que despiertan sospechas de blanqueo de capitales. Aquí es donde entra en juego la trazabilidad del dinero.

Noticias relacionadas

El mayor riesgo práctico, según David Jiménez, aparece en una situación muy concreta: sacar una cantidad importante de dinero por ventanilla y, pasado un tiempo, volver a ingresarla en el banco. En ese momento, la entidad financiera puede preguntar por el origen del dinero. Si no puedes justificar de dónde procede, pueden activarse los protocolos de prevención de blanqueo de capitales y comunicar la operación. Para evitar problemas, el consejo es sencillo: cuando retires una cantidad elevada, pide un justificante al banco. Ese documento acredita que el dinero salió de tu propia cuenta y, si más adelante lo vuelves a ingresar, podrás demostrar su origen sin dificultad.