La importantísima novedad sobre el SMI que destaca el abogado Miguel Benito Barrionuevo: "El salario base NO podría ser inferior a 1.221 €"
El experto explica las claves de esta subida que beneficiará a muchos trabajadores
El salario mínimo interprofesional (SMI) se actualiza cada año para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos. Esta cuantía, fijada por el Gobierno tras negociaciones con sindicatos y patronal, obviamente afecta a quienes lo perciben directamente, pero también repercute en convenios colectivos, prestaciones sociales y cotizaciones.
Además de considerar factores como la inflación o el salario medio, el Gobierno ha avanzado hacia un preacuerdo con los sindicatos para llevar el SMI a los 17.100 euros anuales, lo que equivaldría a 1.221 euros mensuales distribuidos en 14 pagas. Más allá de la cifra, lo novedoso de la propuesta está en cómo se aplicaría y qué trabajadores podrían beneficiarse de ella.
Subida del SMI
Según el abogado Miguel Benito Barrionuevo hay “importantísimas novedades en la subida del salario mínimo que se propone hasta los 17.100 euros anuales y porque además, aunque tú estés cobrando más del salario mínimo tu sueldo también se podría incrementar. Lo que se quiere hacer es subirlo hasta los 17.100 euros o lo que es lo mismo 1.221 euros al mes en 14 pagas”.
Barrionuevo destaca que “la novedad más sorprendente es que quieren hacer esta subida en el salario base, es decir, que como salario base ningún trabajador pueda cobrar menos de 1.221 euros al mes. Esto es relevante porque tu nómina está formada por distintos complementos: salario base y los complementos salariales y lo que importaba para estar por encima del salario mínimo es que la suma fuese superior al salario mínimo, pero ahora no”.
“Lo que quieren hacer es que el salario base tenga un mínimo de 1.221 euros, por lo que si finalmente se aprueba (ojo, que aún no está aprobado) muchos trabajadores se podrían beneficiar de esta medida”, añade. Esta modificación supondría un cambio estructural en la configuración de las nóminas, ya que hasta ahora solo se exigía que la suma total de salario base y complementos superara el SMI. Con el nuevo planteamiento, el salario base por sí solo tendría que alcanzar los 1.221 euros mensuales, lo que podría provocar subidas en numerosos casos.
Exento de IRPF
El abogado también hace referencia a otro aspecto relevante del preacuerdo: “además, también han prometido que el salario mínimo estará exento de IRPF, por lo que la subida, lo que tú vas a notar en tu bolsillo, sería mucho mayor”. Esto significaría una mejora neta en los ingresos mensuales de los trabajadores, ya que no se aplicarían retenciones fiscales sobre el SMI, incrementando directamente el dinero disponible cada mes.
Pese a la expectativa generada, Barrionuevo insiste en que es importante tener precaución. “Esto primero es un preacuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, que son las partes más interesadas en hacer esta subida. Falta primero aceptarlo o no la patronal y segundo falta aprobarlo en el Congreso de los Diputados”. Hasta que no se cumplan estos pasos, el cambio no tendrá validez legal.
