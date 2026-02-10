El SEPE busca profesionales para trabajar en parques acuáticos y de animales con sueldos de hasta 30.000 euros

Si eres un amante de los parques de ocio y de animales, estás de enhorabuena, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) busca profesionales para trabajar en estas instalaciones.

En ‘Empléate’, el portal de empleo del SEPE, hay varias ofertas de empleo para personas que quieran trabajar en diversos parques repartidos por el país. Los que más nos han llamado la atención son los siguientes: