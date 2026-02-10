El SEPE busca profesionales para trabajar en parques acuáticos y de animales con sueldos de hasta 30.000 euros
Son perfiles para desempeñar distintas labores en instalaciones en nuestro país
Si eres un amante de los parques de ocio y de animales, estás de enhorabuena, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) busca profesionales para trabajar en estas instalaciones.
En ‘Empléate’, el portal de empleo del SEPE, hay varias ofertas de empleo para personas que quieran trabajar en diversos parques repartidos por el país. Los que más nos han llamado la atención son los siguientes:
- Monitor de excursiones en quad en Barcelona. Un parque de aventura ofrece un contrato temporal a jornada completa con un sueldo de 18.000 euros. No hace falta tener carnet de conducir.
- Responsable de mantenimiento e ingeniero de proyectos en Las Palmas. El parque Oasis Wildlife ofrece un contrato temporal con un sueldo de 24.000 euros brutos al año.
- Cuidador de animales en Toledo. Un parque ofrece un puesto de trabajo fijo discontinuo a jornada completa con un sueldo de entre 15.000 y 20.000 euros brutos al año.
- Veterinario Las Palmas. El parque Oasis Wildlife busca un profesional con título homologado en España y con más de tres años de experiencia en parques zoológicos. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y con un sueldo de entre 25.000 y 30.000 euros brutos al año.
- Cuidadora de perros en Anglesola (Lleida). Un núcleo zoológico autorizado para la cría y venta de cachorros de perros de raza busca a una persona para un contrato indefinido.
- Personal de mantenimiento para Magaluf (Mallorca). Se busca a una persona para hacer labores de mantenimiento de atracciones, equipos y maquinaria entre otras. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa.
- 25 enfermeros para Ibiza. Se busca personal para trabajar en entornos de ocio, parque acuático, etc durante el verano. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa y un sueldo de 1.800 euros brutos.
