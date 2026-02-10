El secreto de los que no hacen testamento, según el abogado David Jiménez: "La gente evita los problemas y así los hace más grandes"
El especialista señala dos causas principales que llevan a la mayoría de personas a no involucrarse con este documento esencial
Hacer testamento sigue siendo, para muchas personas, un asunto pendiente. A pesar de que es un trámite sencillo, económico y extremadamente útil para evitar conflictos familiares y asegurar que se cumplan nuestras voluntades, la realidad es que una parte muy importante de la población fallece cada año sin haber dejado testamento. Las consecuencias legales y personales de esta omisión pueden ser graves: disputas entre herederos, largos procesos judiciales y reparto de bienes contrario a los deseos del fallecido.
El testamento no es solo para personas mayores ni para quienes poseen grandes patrimonios. Cualquier adulto puede y debería contemplar la posibilidad de hacerlo, especialmente si tiene hijos, pareja o bienes de cualquier tipo. Redactar un testamento no significa necesariamente hablar de la muerte, sino organizar con responsabilidad el futuro de los tuyos. Para desmitificar este tema y explicar por qué tanta gente aún no da el paso, el abogado David Jiménez aporta una reflexión basada en su experiencia profesional.
Las razones para no hacer testamento
“Creo que la gente no hace testamento por dos razones. La primera es el desconocimiento. No sabe todo lo que se puede hacer en un testamento, que parece que el testamento es algo que haces solamente si tienes mucho patrimonio o para gente muy mayor y es todo lo contrario: puedes hacer muchas cosas aunque no tengas mucho patrimonio”, explica Jiménez. Esta creencia errónea hace que muchas personas pospongan indefinidamente la redacción de su testamento, creyendo que no es “su momento” o que no tiene sentido en su caso.
A esto se suma otro factor importante: “Seguramente también porque mucha gente tiene miedo a enfrentarse a esa conversación incómoda. La gente evita los problemas y realmente lo que hace es agrandarlos por no enfrentarse a ellos”. El especialista señala que el testamento es percibido como un símbolo de final, de pérdida, y que por ello se convierte en un tema tabú en muchas familias. Sin embargo, evitar hablar de ello no hace que los problemas desaparezcan. Al contrario, crecen y se complican cuando no se deja constancia legal de la voluntad del testador.
¿Caduca el testamento?
Jiménez también rompe con la idea de que un testamento es un documento inamovible. “El testamento no tiene porqué ser para siempre. El testamento no caduca, vale para siempre, pero lo que es muy perenne es tu situación personal”. Este matiz es clave: aunque legalmente un testamento no tiene fecha de caducidad, sí puede dejar de ser adecuado si cambian las circunstancias personales del testador. Casarse, divorciarse, tener hijos o incluso el deterioro de la relación con un heredero son motivos más que suficientes para revisar y modificar el documento.
“Si te has casado, te has divorciado, has tenido un hijo, te llevas mal con tu hijo…”, enumera el abogado, recordando que la vida cambia y, con ella, nuestras decisiones deberían hacerlo también. Un testamento no debe verse como algo definitivo, sino como un instrumento flexible que se puede —y se debe— actualizar cuando se producen cambios vitales relevantes. No hacerlo puede generar injusticias o situaciones no deseadas tras el fallecimiento.
Por ello, Jiménez lanza una recomendación clara: “Siempre que pase algo relevante en tu vida, mira si ese testamento sigue valiendo para tu situación actual”. Esta revisión periódica permite mantener el documento ajustado a la realidad y garantiza que las disposiciones testamentarias sigan reflejando fielmente la voluntad del testador. No se trata de estar redactando testamentos cada año, sino de ser conscientes de que un cambio personal puede hacer que lo que antes tenía sentido, ya no lo tenga.
Suscríbete para seguir leyendo
- Expertos consideran “extraño” que el Ayuntamiento de Alicante mantenga sin tramitar plusvalías de viviendas desde mayo
- El mar se 'traga' parte de la playa del Cura de Torrevieja y obligará a derribar una de sus rampas de acceso
- Los embalses del Segura ganan 92 hectómetros en la última semana y rozan el 40 % de su capacidad
- La provincia de Alicante arranca la semana en alerta por fuertes rachas de viento
- La biodiversidad de El Hondo se dispara: un vídeo confirma la presencia de tejones
- Reconocen la incapacidad permanente a una barrendera por no poder esfuerzos físicos y estar mucho tiempo de pie
- Muchos jubilados no lo saben: este complemento puede subir su pensión hasta más de 700 euros al mes
- Expertos apuntan al visado de los requisitos como el punto ciego en la adjudicación de viviendas protegidas