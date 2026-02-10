Te suben la pensión en 2026 pero cobras menos: el motivo que muchos jubilados no conocen

La actualización anual de las pensiones quiere proteger a nuestros mayores frente a la inflación. Sin embargo, en 2026 algunos pensionistas pueden encontrarse con una situación extraña, difícil de entender: su pensión ha subido, pero no se ve reflejado en su bolsillo ya que el dinero que reciben cada mes en su cuenta bancaria es menor que el que cobraban en 2025, según analizan en el Instituto BBVA de pensiones . Aunque se trata de una situación que no es muy frecuente, responde a cómo funciona la fiscalidad sobre las pensiones.

Subida de las pensiones en 2026

Desde el 1 de enero de 2026, las pensiones contributivas de la Seguridad Social se han revalorizado un 2,7%, en línea con la variación media del Índice de Precios al Consumo (IPC) registrada entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Esta subida afecta a las pensiones de jubilación, incapacidad permanente y viudedad.

La medida se ha hecho con un objetivo muy claro: mantener el poder adquisitivo de los pensionistas con una inflación todavía elevada.

Pensiones que suben más que el IPC

No todas las prestaciones han aumentado en la misma proporción. En 2026, las pensiones mínimas, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital han registrado incrementos superiores al IPC, como parte del compromiso de que se vayan equiparando progresivamente a los umbrales de pobreza.

Según el caso particular de cada una de las familias, estas subidas pueden alcanzar hasta el 11,4%, especialmente, por ejemplo, en los casos de jubilación con cónyuge a cargo o viudedad con cargas familiares.

Cobrar menos a pesar de la subida

Si un pensionista se encuentra en esta situación y cobra menos tras la revalorización, la causa suele estar en el IRPF. Esto puede ocurrir por dos razones distintas.

En primer lugar, porque la subida de la pensión haga que se supere el umbral exento de retención, situado en 2026 en torno a los 17.094 euros brutos anuales. En ese caso, se pasa de no tener ninguna retención a que se aplique una, reduciendo el importe neto mensual.

En segundo lugar, porque el aumento de ingresos implique una mayor carga fiscal, ya sea por un incremento del tipo efectivo o por el acceso a un tramo superior del impuesto, lo que también limita el impacto real de la subida.

Este cambio puede producirse sobre todo entre quienes se jubilaron a finales de 2025. En su primer año como pensionistas, al tratarse de un ejercicio incompleto y con ingresos limitados, es posible que no se les practicara ninguna retención. Sin embargo, en 2026, al percibir la pensión durante los doce meses completos y tras la revalorización, sí puede surgir la obligación de retener IRPF, aunque sea a un tipo reducido. ¿Y cuál es el resultado final de todo esto? una paga mensual neta más baja a pesar que la pensión bruta sea más alta.

Factores a tener en cuenta

La retención aplicada a cada pensión depende de varios elementos a tener en cuenta, entre ellos, destaca el importe total de la pensión, la edad del pensionista, con exenciones adicionales a partir de los 65 y 75 años, la situación familiar y el estado civil, también, la comunidad autónoma donde se reside, y, por último, la existencia de un grado de discapacidad reconocido.