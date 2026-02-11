Adiós al Impuesto de Sucesiones para empresas familiares en la Comunidad Valenciana: así funcionará la bonificación del 99%

El Gobierno de la Comunidad Valenciana ha anunciado la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en empresas familiares. La decisión, presentada por el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se materializará mediante una bonificación del 99% del impuesto, una cifra que en la práctica equivale a su eliminación. Esta política busca garantizar la continuidad generacional de las compañías familiares, que representan más del 90% de la actividad empresarial de la Comunidad y generan alrededor del 80% del empleo y del PIB autonómico.

El anuncio se realizó durante la Asamblea General de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Allí, Pérez Llorca subrayó que la medida se aplicará hasta el cuarto grado de parentesco, incluyendo a hermanos, sobrinos, primos e incluso sobrinos-nietos. Además, la bonificación se ampliará a todos los herederos cuando el fundador de la empresa esté jubilado, sin importar su relación directa de consanguinidad.

Alberto Núñez Feijóo, en València, con Juanfran Pérez Llorca, Vicente Boluda y María José Catalá / EP

La bonificación del 99% también se aplicará a negocios agrícolas, profesionales, participaciones en sociedades y empresas familiares tradicionales. Pérez Llorca también confirmó que en 2026 se bonificará el 25% de este impuesto entre hermanos y sobrinos, porcentaje que subirá hasta el 50% en 2027.

Más reformas fiscales

Esta política forma parte de un paquete más amplio de reformas fiscales que incluye la bajada del tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 10% al 9%, así como un tipo superreducido para jóvenes menores de 35 años que compran su primera vivienda habitual, que pasa del 8% al 6%. También se ha reducido el tipo general de Actos Jurídicos Documentados del 1,5% al 1,4%. Todo ello, en palabras del president, con el objetivo de fortalecer a las clases medias trabajadoras y construir una fiscalidad “más justa y social”.