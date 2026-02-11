Divorcios sin peleas: cuándo compartir abogado puede ser un error, según Laura Lobo

Los divorcios de mutuo acuerdo son una de las fórmulas más habituales hoy en día para disolver un matrimonio sin entrar en costosos y largos procesos judiciales. Esta vía permite a ambos cónyuges pactar de manera consensuada las medidas que regirán tras la separación: custodia de los hijos, uso de la vivienda, pensión alimenticia o compensatoria, entre otras.

La agilidad del proceso, su menor coste y la posibilidad de evitar el desgaste emocional que suele conllevar un divorcio contencioso hacen que muchas parejas opten por esta opción. Sin embargo, a pesar del acuerdo, surgen dudas sobre cómo proceder legalmente: ¿es suficiente con un solo abogado o es más recomendable que cada uno tenga el suyo?

Solo un abogado para un divorcio

Según la abogada Laura Lobo, especializada en derecho de familia, “legalmente, un divorcio de mutuo acuerdo se puede llevar con un solo abogado, no es necesario dos”. Ahora bien, añade: “¿Es más conveniente que cada uno tenga el suyo o con uno los dos es suficiente? Pues dependerá de las circunstancias concretas”.

Lobo explica que “si los dos cónyuges están de acuerdo con todas las medidas que deben adoptarse a consecuencia de un divorcio, consideran que tienen toda la información necesaria y, conforme a esa información, los dos toman una decisión y están de acuerdo prácticamente en todo, en ese caso con un solo abogado será suficiente para tramitar el divorcio”.

Sin embargo, advierte que “en el caso de que tengáis dudas, de que no sepas si estás decidiendo bien, que no sabes si te han asesorado adecuadamente, si quizá tienes derecho a algo a lo que estás renunciando... en esos casos, si tienes dudas, lo recomendable es buscar tu propio abogado que te pueda asesorar porque el abogado común no va a defender los intereses de ninguno de los dos. Es el abogado de los dos”.

¿Divorcio de mutuo acuerdo? Así decide una abogada si necesitas un abogado o dos / Cedida

También advierte de un punto importante desde el punto de vista deontológico: “De hecho, si se está tramitando un divorcio de mutuo acuerdo con un solo abogado y por algún motivo se convierte en contencioso porque quizá alguna de las partes ya no está de acuerdo, ese abogado no podría representar a ninguna de las dos. Por código deontológico no se permite a los abogados hacerlo”.

Por lo tanto, recuerda que “hay que entender que un abogado que tramita un divorcio de mutuo acuerdo lo que está procurando es que los dos alcancen un acuerdo, pero no está defendiendo intereses de ninguno de los dos”. En cambio, “cuando tú contratas tu propio abogado, ese abogado sí que va a defender tus intereses. Está mirando por ti y va a intentar una negociación con la otra parte buscando siempre tu máximo beneficio”.

De ahí que, insiste la abogada, “dependiendo de la situación concreta que tengas, será recomendable que lo tramitéis solo con un abogado o con dos”.

Ahorrar dinero en el divorcio

Uno de los factores que más influye en esta decisión es el económico. Tal y como reconoce Lobo, “una de las cuestiones que suele pesar en esta decisión es el tema económico. Hay gente que piensa que con un solo abogado solo tenemos que pagar la mitad cada uno y nos ahorramos un dinero”.

Y es cierto, reconoce, “si solo trabaja un abogado, solo hay que pagar uno”. No obstante, la abogada advierte de un punto clave que muchas personas pasan por alto: “hay que tener en cuenta una serie de derechos que solo se pueden ejercitar en el momento del divorcio y si no lo haces en ese momento, luego lo pierdes. Como por ejemplo, una pensión compensatoria”.