Hacienda te devuelve dinero por ir al gimnasio: así puedes conseguirlo en la declaración de la Renta

Aún estamos en febrero pero muchas personas se preparan para rendir cuentas ante Hacienda. Más allá de calcular cuánto toca pagar o devolver, este proceso también es una oportunidad para revisar las deducciones fiscales que pueden suponer un importante ahorro. Las deducciones, tanto estatales como autonómicas, permiten reducir la base imponible o la cuota final del IRPF, aliviando la carga fiscal de quienes cumplen los requisitos.

Mientras que las deducciones estatales se aplican a todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia, las deducciones autonómicas varían según cada comunidad. Por eso es clave revisar las específicas de tu territorio, ya que algunas son poco conocidas pero muy beneficiosas. Entre ellas, en la Comunidad Valenciana, destaca una medida que permite desgravar los gastos relacionados con la práctica deportiva y la salud física, incluyendo la cuota del gimnasio.

Gastos asociados a actividades físicas

Los residentes fiscales en la Comunidad Valenciana pueden deducirse hasta el 30% de los gastos asociados a actividades físicas, con un límite máximo de 150 euros por contribuyente. Esta deducción abarca conceptos como cuotas de gimnasios, servicios de entrenadores personales, dietistas, fisioterapeutas y otros profesionales del ámbito deportivo o del bienestar físico.

150 euros por persona

La deducción se aplica sobre los gastos del contribuyente, su cónyuge o personas que generen derecho al mínimo familiar (como hijos o ascendientes a cargo). Además, el porcentaje de deducción puede incrementarse según la edad o discapacidad del contribuyente: un 50% si tiene 65 años o más, o una discapacidad igual o superior al 33%, y hasta el 100% si supera los 75 años y tiene una discapacidad igual o mayor al 65%. Eso sí, el importe final a deducir seguirá limitado a un máximo de 150 euros por persona.

Hacienda te devuelve dinero si vas al gimnasio: cómo aplicar la deducción autonómica en la Renta / Pilar Cortés

Requisitos

Para beneficiarse de esta ventaja fiscal es obligatorio cumplir una serie de requisitos económicos. Solo podrán acceder quienes no superen los 32.000 euros de base liquidable general más base de ahorro en declaraciones individuales, o los 48.000 euros en las conjuntas. Además, el 100% de la deducción solo se aplica si la base está por debajo de 29.000 euros (individual) o 45.000 euros (conjunta). Si se encuentran entre los tramos intermedios, se aplicará una fórmula para reducir proporcionalmente la deducción.

No vale pagar en efectivo

Otro aspecto fundamental es la forma de pago. Solo se admiten pagos realizados por medios bancarios rastreables: tarjeta, transferencia, cheque nominativo o ingreso en cuenta. No se permite aplicar la deducción por gastos abonados en efectivo. Además, es imprescindible conservar la factura y justificante de pago por si Hacienda lo solicita en una revisión posterior. Las facturas deben incluir el nombre del contribuyente, el NIF del establecimiento, el concepto detallado del servicio, la fecha y el importe.

Esta deducción por gimnasio forma parte de un paquete más amplio de deducciones autonómicas implementadas en la Comunidad Valenciana para fomentar la salud y reducir el impacto económico de algunos servicios. Por ejemplo, también se puede deducir el 30% (hasta 150 euros) por gastos en salud bucodental, o por atención a la salud mental de miembros de la unidad familiar. Asimismo, hay otras deducciones de hasta 100 euros para familias con miembros que padecen enfermedades raras, alzhéimer o daño cerebral adquirido.

Para aplicar correctamente la deducción por gimnasio, el importe debe reflejarse en el programa Renta Web, en el apartado de deducciones autonómicas.