El SEPE busca profesionales para trabajar en colegios con contrato indefinido y jornada completa
El portal de empleo 'Empléate' selecciona distintos perfiles para trabajar en estos centros de toda España
Un colegio es mucho más que aulas y asignaturas. Por eso, más allá de profesores o maestros, se necesitan perfiles muy distintos para trabajar en los centros. Estos puestos suelen estar muy demandados ya que ofrecen cierta estabilidad y un ambiente que, aunque en ocasiones, puede ser estresante puede resultar muy estimulante.
En un colegio, además de maestros, se necesita todo tipo de personal para que funcione correctamente. Por ejemplo, personas que trabajan en labores de conserjería, mantenimiento, limpieza, cocina y comedor, monitores de patio, transporte escolar, extraescolares y actividades deportivas. Entrenadores, coordinadores de ocio y tiempo libre, monitores de aula matinal o personal de biblioteca completan un ecosistema laboral amplio y muy necesario.
Ofertas de empleo para trabajar en colegios
‘Empléate’, el portal de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece una gran variedad de ofertas de trabajo para cualquier ámbito. Sólo es necesario poner una palabra en su buscador y se podrá listar una serie de vacantes en las que el usuario podrá apuntarse directamente.
Igualmente, se puede hacer uso de distintos filtros si se quiere buscar un tipo de contrato, un contrato o si el puesto requiere de experiencia previa. Así, hemos filtrado por la palabra colegio y estos son algunas de las vacantes más destacadas:
- Se busca una persona para labores de mantenimiento en Zaragoza. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con horario partido y un salario de 24.000 euros brutos al año.
- Cocinero para colegio mayor en Madrid. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y en el que se deben trabajar sábados alternos.
- Mozo de almacén en Las Rozas (Madrid). Es un contrato de sustitución a jornada completa de lunes a viernes y 5 horas diarias.
- Se buscan 7 operarios de limpieza en Lanzarote. Se ofrece un contrato para personas con discapacidad que es indefinido, a jornada completa y con un sueldo de 16.500 euros brutos al año.
- Logopeda para Madrid para un centro de terapias infantiles. Se ofrece un contrato indefinido de 30 horas semanales y no se requiere experiencia mínima.
- Cocinero para Manzanares el Real (Madrid). Se ofrece un contrato fijo-discontinuo a jornada completa de lunes a viernes. Se ofrece un sueldo de 1.400 euros brutos.
