Declaración de la Renta: este es el calendario oficial confirmado por Hacienda para 2026

Hacer la declaración de la Renta es, para millones de contribuyentes, uno de esos trámites que condicionan los primeros meses del año. Y es que el resultado final —a pagar o a devolver— puede alterar los planes del hogar. Por eso, cada año se espera con especial atención el calendario oficial, que fija de forma concreta cuándo empieza la campaña y qué vías estarán disponibles para cumplir con Hacienda.

La expectativa no es la misma para todos. Hay quienes afrontan la Renta con cierta inquietud, pendientes de si este año les tocará ingresar más impuestos. Y también están quienes llegan con el ánimo opuesto: los que calculan que la declaración les saldrá favorable y miran las fechas con ganas, esperando que el trámite se ponga en marcha cuanto antes para cerrar el expediente y, si procede, recuperar dinero.

En ese contexto, hay un punto que se repite campaña tras campaña: la importancia de revisar bien el borrador y tener presentes las deducciones aplicables. Para muchos contribuyentes, este apartado es decisivo, porque puede suponer un ahorro relevante si se comprueba con calma toda la información disponible y se incorporan correctamente los datos.

Fechas para la declaración de la Renta

Las fechas ya están fijadas. Según el calendario oficial de la Agencia Tributaria, la campaña de la declaración de la Renta 2025-2026 arranca el 8 de abril de 2026 y se extenderá hasta el 30 de junio de 2026. Desde el primer día se podrá presentar por Internet, que es la opción mayoritaria, a través del servicio Renta WEB, donde el contribuyente puede consultar el borrador, revisar los datos fiscales y presentar el IRPF utilizando Cl@ve PIN, certificado digital o número de referencia.

Hacer la Renta por teléfono

La campaña mantiene, además, el canal telefónico para quienes prefieren asistencia. La Agencia Tributaria ofrece el servicio conocido como ‘Plan Le Llamamos’, con el que un técnico puede confeccionar la declaración durante la llamada, a partir de la información disponible y de los datos que aporte el contribuyente. Este servicio estará disponible del 6 de mayo al 30 de junio de 2026, pero requiere cita previa. En el calendario de fechas clave se detalla que la cita para la atención telefónica puede solicitarse desde el 9 de abril y hasta el 29 de junio, y que la solicitud de confección por vía telefónica se realiza del 29 de abril al 29 de junio, vinculada al arranque del servicio el 6 de mayo.

Atención presencial

Las citas para la atención presencial podrán solicitarse desde el 29 de mayo y hasta el 29 de junio, mientras que la confección de la declaración en persona se hará del 1 al 30 de junio de 2026. Además, el calendario incluye fechas relacionadas con el pago: se fija el 25 de junio de 2026 como límite para domiciliar el pago de la declaración con resultado a ingresar. Y, para quienes obtengan un resultado a pagar y elijan abono en dos plazos, el primer pago (el 60%) se realiza en el momento de presentar la declaración y el segundo (el 40% restante) se cargaría automáticamente el 5 de noviembre de 2026.

En lo práctico, la cita previa es el paso imprescindible tanto para el teléfono como para la atención presencial. Hay dos vías para reservarla: online, a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, o por teléfono, llamando a los números del servicio de cita para renta 91 553 00 71 y 901 22 33 44. También es conveniente tener a mano los números automáticos de atención: 91 535 73 26 y 901 12 12 24.