Última hora del SEPE: estas son las últimas ofertas de trabajo en Alicante con contrato indefinido
El portal 'Empléate' recoge decenas de vacantes para trabajar en la provincia en distintos puestos
‘Empléate’, el portal de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), es la página web que reúne miles de ofertas de trabajo y facilita la búsqueda de vacantes de forma gratuita. El portal recoge las vacantes publicadas por empresas y servicios públicos lo que permite aglutinar de forma más sencilla las ofertas.
La plataforma permite filtrar por provincia o municipio, profesión, tipo de contrato, jornada, experiencia o fecha de publicación, algo especialmente útil si buscas trabajo cerca de casa o quieres acotar a un sector o empleo concreto. ‘Empléate’ también ofrece la opción de registrarte para guardar búsquedas, crear alertas y gestionar candidaturas, de modo que te avisen cuando aparezcan ofertas que encajen con tu perfil.
Últimas ofertas de empleo del SEPE
Consultando el portal ‘Empléate’ sólo con las ofertas de empleo de la provincia de Alicante, estas son las últimas:
- Oficial de primera para carpintería de aluminio, hierro y acero inoxidable. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un sueldo de entre 19.000 y 22.000 euros brutos al año.
- 5 oficiales de primera de albañil. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y con un sueldo de entre 19.000 y 20.000 euros brutos al año.
- Se busca personal de limpieza para un centro sanitario. Se ofrece un contrato indefinido a jornada parcial con un sueldo de entre 400 y 530 euros brutos.
- Se busca un cocinero para Sax. Se ofrece un contrato de jornada completa con un sueldo de 30.000 euros brutos al año.
- Se busca un administrativo para una empresa de sanidad ambiental. Se ofrece un contrato indefinido para una persona con discapacidad a jornada completa con un sueldo de entre 18.900 y 23.000 euros brutos al año.
- Content creator para una empresa de muebles. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un sueldo de entre 19.000 y 23.000 euros brutos al año.
- Se busca un mecánico de automóvil para Dénia. Se ofrece un contrato indefinido con jornada completa y un sueldo de entre 19.000 y 21.000 euros brutos al año.
- Se busca un mecánico de automóvil para Benissa. Se ofrece un contrato indefinido con jornada completa y un sueldo de entre 19.000 y 21.000 euros brutos al año.
- Se busca un pulidor de tablas. Se ofrece un contrato a jornada completa con un sueldo de 22.000 euros brutos al año.
