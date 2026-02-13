Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empadronados viviendas protegidasDirecto: alerta por vientoCrónica Benidorm FestCarnaval en AlicanteRestauración calle de las setas
instagramlinkedin

Arcadio Barrera, jubilado, pide justicia: "He cotizado durante más de 44 años y cada mes sufro un recorte injusto en mi pensión"

El miembro de ASJUBI reclama al Gobierno que actúe por decreto para eliminar los recortes en las pensiones de largas carreras laborales

El Gobierno aprueba por separado la revalorización de las pensiones y el nuevo "escudo social"

El Gobierno aprueba por separado la revalorización de las pensiones y el nuevo "escudo social"

El Gobierno aprueba por separado la revalorización de las pensiones y el nuevo "escudo social" / Europa Press

Patricia Páramo

El debate sobre las pensiones vuelve a situarse en el centro de la agenda política tras las recientes declaraciones del Ejecutivo sobre la posibilidad de aprobar determinadas medidas sociales sin necesidad de que pasen por la tramitación ordinaria en el Congreso. En ese contexto, el colectivo ASJUBI40 —que agrupa a jubilados con más de 40 años cotizados— ha reactivado sus reivindicaciones para poner fin a lo que consideran una penalización injusta en sus prestaciones.

Arcadio Barrera, jubilado e integrante de este movimiento, ha alzado la voz para pedir una respuesta inmediata. Con más de 44 años cotizados, denuncia que sigue sufriendo una reducción en su pensión pese a haber superado ampliamente el periodo de cotización exigido. Su mensaje se dirige directamente a la ministra competente en materia de Seguridad Social, a quien reclama una decisión política sin más demoras.

Reivindicación

“Recientemente hemos escuchado a la ministra anunciar la posibilidad de aprobar medidas sociales sin necesidad de pasar por la Cámara”, afirma Barrera. A su juicio, si el Gobierno contempla mecanismos ágiles para determinadas cuestiones, la situación de quienes han cotizado más de cuatro décadas debería incluirse entre las prioridades. “Si existe una vía rápida para cuestiones sociales, nuestra solución debe estar contemplada ahí”, subraya.

El jubilado recuerda además que desde el propio Ejecutivo se ha señalado que existen asuntos que no pueden esperar la deliberación parlamentaria ordinaria. “Ministra, usted misma ha afirmado que hay asuntos que no pueden esperar a la deliberación del Congreso. La justicia para quienes hemos cotizado más de 40 años representa precisamente uno de estos temas urgentes”, sostiene. Para ASJUBI40, la aplicación de coeficientes reductores a largas carreras laborales constituye una discriminación que debería corregirse sin más trámites.

Dos pensionistas caminando por un parque en una imagen de archivo.

Dos pensionistas caminando por un parque en una imagen de archivo. / Iván Ferná

Barrera insiste en que el respaldo político y social ya ha quedado patente en anteriores votaciones. “Ya no resulta necesario testar la opinión del Congreso. En noviembre la respuesta fue clara y afirmativa. La mayoría social y parlamentaria respalda nuestra reivindicación”, asegura. Por ello, rechaza que se argumenten obstáculos procedimentales como motivo para retrasar la medida. “No queremos escuchar más sobre trámites y sobre esperas interminables”, añade.

Entra de nuevo en vigor la subida de las pensiones de 2026 tras publicarse el decreto en el BOE.

Arcadio Barrera (ASJUBI40): “Si existe una vía rápida para cuestiones sociales, nuestra solución debe estar contemplada ahí” / INFORMACIÓN

El colectivo reclama que se eliminen las penalizaciones aplicadas a quienes accedieron a la jubilación anticipada tras largas trayectorias laborales.Para Barrera, el debate no es técnico ni temporal, sino político: “No se trata de una cuestión de tiempo, sino de una decisión y compromiso”.

En su intervención, el jubilado interpela directamente a la ministra: “Si usted, ministra, tiene la posibilidad de firmar hoy mismo el fin de esta discriminación, ¿por qué no lo hace?”. Considera que el Gobierno dispone de instrumentos legales suficientes para actuar de oficio cuando se trata de proteger derechos sociales. “Si el Gobierno tiene la capacidad de actuar de oficio para proteger los derechos sociales, exigimos que lo haga ahora con ASJUBI40”, reclama.

Noticias relacionadas

Barrera también rechaza que su reivindicación quede atrapada en la confrontación política. “No somos una moneda de cambio en el debate político. Somos ciudadanos con derechos”, afirma. Recuerda que el propio Ejecutivo reconoció en su momento esta cuestión como “una asignatura pendiente”, por lo que considera que ha llegado el momento de resolverla. “Ministra, no mire hacia otro lado. Si la vía es el decreto, que sea para hacer justicia sin esperas, sin excusas, ahora”, concluye.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una amiga de la concejala de Hacienda, la hermana de su secretaria y otras 11 viviendas protegidas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante
  2. Juanma Lorente, abogado laboralista: “Cuantas más veces llegues tarde al trabajo, más difícil será para la empresa despedirte”
  3. Vivienda irá a la Justicia para intentar revocar los visados a los adjudicatarios de pisos protegidos en Alicante que incumplan los requisitos
  4. Directo | La Torre de les Maçanes, Alcoy y Xixona registran rachas de viento de más de 140 km/h
  5. Uno de cada tres propietarios de los pisos protegidos en Les Naus en Alicante no estaban empadronados al detectarse las polémicas adjudicaciones
  6. El Carnaval de Alicante, en el aire: se suspende el acto de los colegios en la vía pública
  7. Sant Joan destrona a Torrevieja como el principal motor de la construcción de viviendas en Alicante
  8. La alerta por viento impone cambios en la fiesta de Carnaval en Elche

Arcadio Barrera, jubilado, pide justicia: "He cotizado durante más de 44 años y cada mes sufro un recorte injusto en mi pensión"

Arcadio Barrera, jubilado, pide justicia: "He cotizado durante más de 44 años y cada mes sufro un recorte injusto en mi pensión"

Así están las obras en el nuevo edificio de Zara en Maisonnave

Sanidad asegura que el personal dedicado a Salud Mental en el Hospital de Torrevieja crece un 64 % en un año

Sanidad asegura que el personal dedicado a Salud Mental en el Hospital de Torrevieja crece un 64 % en un año

Buenas noticias para los trabajadores alicantinos: si tu día libre coincide con un día festivo te tienen que compensar

Buenas noticias para los trabajadores alicantinos: si tu día libre coincide con un día festivo te tienen que compensar

Exposición del futuro proyecto para Vatasa y la cantera de Santa Pola

Protesta de CC OO por los impagos de horas extra del Ayuntamiento de Elche

Tracking Pixel Contents