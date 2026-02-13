Si recibes un correo de Netflix, no lo abras: la Policía Nacional alerta sobre una nueva estafa

Las estafas digitales se han convertido en una de las amenazas más frecuentes para los usuarios de internet. El auge del comercio electrónico, las plataformas de suscripción y la gestión online de servicios ha abierto nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes, que perfeccionan cada vez más sus métodos para suplantar la identidad de empresas conocidas. Correos electrónicos, mensajes SMS o incluso notificaciones a través de aplicaciones se utilizan como gancho para provocar una reacción rápida de la víctima.

La estafa de Netflix

En este contexto, la Policía Nacional ha advertido sobre un nuevo intento de estafa que utiliza la imagen de Netflix. “Si te llega este correo de Netflix no lo abras”, alertan, al explicar que detrás del mensaje no está la plataforma de contenidos, sino un fraude diseñado para hacerse con datos personales y bancarios. El correo electrónico informa al destinatario de que no ha sido posible completar el método de pago y que, para seguir utilizando el servicio, es necesario actualizar la información.

El mensaje está cuidadosamente elaborado. Presenta una redacción correcta y una maquetación que reproduce la estética habitual de la compañía, lo que puede generar confianza en quien lo recibe. Sin embargo, las autoridades recomiendan no dejarse engañar por esa apariencia profesional. Hay dos detalles fundamentales que permiten detectar el fraude. El primero es el remitente: la dirección desde la que se envía el correo no coincide con el dominio oficial de Netflix. Esa discrepancia es una señal clara de que se trata de una suplantación.

La Policía Nacional avisa de la nueva estafa para quedarse con tus datos bancarios: si recibes este correo de Netflix, no lo abras / INFORMACIÓN

El segundo elemento que debe despertar sospechas es el asunto del correo. En los casos detectados figura como “NETFLIX actualiza tu cuenta para volver a ver”, aunque no se descarta que puedan circular mensajes con títulos similares. Esa fórmula busca transmitir urgencia y dar a entender que la cuenta está suspendida hasta que se realice una acción inmediata.

Si el usuario pulsa en el botón que aparece en el mensaje, con el texto “introducir un nuevo método de pago”, es redirigido a una página web que imita la apariencia de Netflix. El diseño, los colores y la estructura son muy similares a los del portal oficial, lo que puede llevar a pensar que se trata de una gestión legítima. Sin embargo, el propósito real es que la víctima introduzca sus credenciales de acceso —correo y contraseña— y, posteriormente, sus datos bancarios.

En el momento en que se facilitan esos datos, los estafadores consiguen exactamente lo que buscan. Con las credenciales pueden acceder a la cuenta del usuario y con la información financiera pueden intentar realizar cargos no autorizados o utilizar los datos en otras operaciones fraudulentas. Además, si la persona afectada emplea la misma contraseña en otros servicios, el riesgo se multiplica, ya que los delincuentes podrían probar esas claves en distintas plataformas.

Cómo evitar el timo de Netflix

La recomendación de la Policía Nacional es clara: no abrir el correo si se sospecha de su autenticidad, no pinchar en enlaces incluidos en el mensaje y comprobar siempre el remitente antes de realizar cualquier acción. Ante la duda, lo aconsejable es acceder directamente a la página oficial de Netflix escribiendo la dirección en el navegador, sin utilizar enlaces recibidos por correo. También se recomienda eliminar el mensaje y, si se han facilitado datos, contactar de inmediato con la entidad bancaria y cambiar las contraseñas.