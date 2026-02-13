Algunas pensiones mínimas de viudedad pueden bajar: así es el riesgo de perder el complemento a mínimos

Algunas pensiones mínimas de viudedad pueden bajar este año si no se cumplen los requisitos para mantener el complemento a mínimos. Este complemento es la cantidad que la Seguridad Social añade a una pensión contributiva cuando su importe no alcanza la cuantía mínima fijada cada año por ley. Sin embargo, no es una ayuda permanente: depende de los ingresos del beneficiario y puede retirarse si se superan los límites establecidos. En ese caso, la pensión puede reducirse hasta su importe contributivo real, sin el añadido, e incluso exigirse la devolución de cantidades cobradas de forma indebida.

Complemento a mínimos

El complemento a mínimos funciona como un mecanismo corrector. Cuando la pensión reconocida es inferior al umbral mínimo legal, el Estado abona la diferencia necesaria para alcanzar esa cifra. Dicho de otro modo, si la pensión resultante no llega al mínimo anual establecido, la Seguridad Social cubre la distancia entre ambas cantidades. Muchas pensiones de viudedad necesitan este refuerzo para situarse en el nivel considerado suficiente por el sistema público.

Requisitos

Para conservar el derecho a este complemento en 2026 es imprescindible cumplir las condiciones fijadas por el Gobierno en el Real Decreto-ley 3/2026. Uno de los requisitos fundamentales es no superar determinados límites de ingresos anuales, excluida la propia pensión. Además, la persona beneficiaria debe residir en territorio español. Si durante el ejercicio económico se rebasan los umbrales fijados, el complemento se reduce o desaparece, y la pensión queda limitada a su cuantía contributiva original.

En concreto, para 2026 se ha establecido como límite de ingresos ajenos a la pensión 9.442,00 euros anuales para pensionistas sin cónyuge a cargo. Esta cifra incluye rentas del trabajo, del capital, actividades económicas y ganancias patrimoniales. Si un pensionista de viudedad obtiene ingresos adicionales que superen estos importes, perderá el derecho al complemento.

Pensiones mínimas de viudedad en 2026: límites de ingresos y riesgo de perder el complemento a mínimos / INFORMACIÓN

Avisar a la Seguridad Social si cambian las condiciones

Desde la Seguridad Social se recuerda que cualquier variación en la situación económica debe comunicarse, ya que el incumplimiento puede acarrear consecuencias. Si la Administración detecta posteriormente que se han sobrepasado los límites sin haber sido comunicado, podrá reclamar la devolución de las cantidades percibidas indebidamente. El complemento a mínimos no genera un derecho consolidado: puede cobrarse en un ejercicio y dejar de percibirse en el siguiente si cambian las circunstancias económicas. No obstante, también es posible solicitarlo de nuevo si en años posteriores los ingresos vuelven a situarse por debajo del umbral establecido. Su reconocimiento, por tanto, está sujeto a revisión periódica.

Para determinar si corresponde el complemento, la Seguridad Social tiene en cuenta los rendimientos del trabajo, del capital, de actividades económicas, las ganancias patrimoniales y también los ingresos derivados de la propia pensión. El organismo puede requerir en cualquier momento una declaración de rentas y bienes patrimoniales, así como la presentación de las declaraciones tributarias correspondientes, con el fin de comprobar que se cumplen los requisitos.

El complemento se abona prorrateado en el número de mensualidades en que se devenga la pensión.