Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: alerta por vientoEs-AlertAviso rojo norte ComunidadPartido suspendidoCarnaval en AlicanteRestauración calle de las setas
instagramlinkedin

La Seguridad Social advierte: esta es la única forma de viajar legalmente estando de baja

La entidad explica qué requisito debes cumplir para no recibir sanciones

Un detective en el green: cuando vigilar una baja médica sale caro

Un detective en el green: cuando vigilar una baja médica sale caro

Un detective en el green: cuando vigilar una baja médica sale caro / Notebooklm

Ramón Baylos

Existen muchas condiciones que se han de cumplir durante una baja laboral con tal de no incurrir en ilegalidades y respetar lo que haya estipulado la Seguridad Social (o la justicia en los casos más extremos).

No obstante, una de las que genera más confusión tiene que ver con la posibilidad de viajar cuando uno se encuentra de baja¿hay posibilidad de hacerlo sin miedo a recibir una sanción en un momento determinado?

En este caso en concreto, la Seguridad Social advierte que es legal hacerlo, siempre y cuando la actividad que se vaya a realizar no ponga en riesgo la salud de la persona. Es decir: que el acto de viajar respete el motivo principal por el que se ha otorgado la baja.

Lo más importante de todo es seguir las pautas de los médicos: siempre y cuando estos aprueben y recomienden hacer un viaje durante una bajala persona podrá hacerlo si considera que irá en beneficio de su salid.

Eso sí, la Seguridad Social advierte que es crucial que este último no interceda de manera alguna con el tratamiento que se esté siguiendo durante la baja: interrumpirlo podría conllevar una posible sanción.

"Estar de baja no significa estar desprotegido": lo aclara el abogado laboralista Ignacio de la Calzada

"Estar de baja no significa estar desprotegido": lo aclara el abogado laboralista Ignacio de la Calzada

"Estar de baja no significa estar desprotegido": lo aclara el abogado laboralista Ignacio de la Calzada / Eva Abril

Y es que el segundo paso a seguir después de consultar al médico de cabecera, tiene que ver con avisar a la Seguridad Social o a la Mutua a la que el usuario pertenezca el hecho de que quiere hacer un viaje durante la baja.

De esta misma manera, el usuario de la baja podrá viajar de forma segura si ha obtenido aprobación explícita de una de las dos entidades, y es importante que esto se haya hecho por escrito. Sobre todo, de cara a tener un documento que sirva como defensa ante posibles multas.

Noticias relacionadas

En este sentido y si el paciente que está de baja laboral no sigue estos pasos a la hora de viajar, la Seguridad Social se reserva el derecho para suspender la baja de forma total o incluso sancionar económicamente a la persona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | La Torre de les Maçanes, Alcoy y Xixona registran rachas de viento de más de 140 km/h
  2. Uno de cada tres propietarios de los pisos protegidos en Les Naus en Alicante no estaban empadronados al detectarse las polémicas adjudicaciones
  3. Juanma Lorente, abogado laboralista: “Cuantas más veces llegues tarde al trabajo, más difícil será para la empresa despedirte”
  4. Vivienda irá a la Justicia para intentar revocar los visados a los adjudicatarios de pisos protegidos en Alicante que incumplan los requisitos
  5. El Tajo ya puede trasvasar su máximo de 60 hectómetros mensuales y los regantes lo celebran: 'Ya era hora de disfrutar de cierta tranquilidad
  6. La Aemet pone en alerta a Alicante en vísperas del Carnaval: rachas que superarán los 90 km/h
  7. El Carnaval de Alicante, en el aire: se suspende el acto de los colegios en la vía pública
  8. El viento golpea Alicante: cortada la carretera de Ocaña por un cartel y retirada una palmera junto al Mercado Central

Raquel Tomé, neuropsicóloga: "La sobreexposición de los menores a las pantallas es la causa principal en el deterioro de la salud mental"

Raquel Tomé, psicóloga: "La sobreexposición a las pantallas es la causa principal en el deterioro de la salud mental"

Alberto Lorrio, historiador: «La Dama sólo puede entenderse desde una ciudad poderosa y sofisticada»

Alberto Lorrio, historiador: «La Dama sólo puede entenderse desde una ciudad poderosa y sofisticada»

Nace Mario, hijo de Mario Villar y Amanda Dekker

Nace Mario, hijo de Mario Villar y Amanda Dekker

Fallece un hombre por una cornada en el pecho en una capea nocturna en Salamanca

Fallece un hombre por una cornada en el pecho en una capea nocturna en Salamanca

Muere a los 74 años Ángela Murillo, la juez que enterró la estructura de ETA

Muere a los 74 años Ángela Murillo, la juez que enterró la estructura de ETA

Los desastres naturales influyen en las elecciones, pero no generan acciones climáticas, concluye un estudio

Los desastres naturales influyen en las elecciones, pero no generan acciones climáticas, concluye un estudio

Amazon liquida sus productos más solicitados con rebajas de hasta el 73 %: las mejores ofertas del día

Amazon liquida sus productos más solicitados con rebajas de hasta el 73 %: las mejores ofertas del día
Tracking Pixel Contents