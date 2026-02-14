Tomasa Alberto, 70 años, jubilada y compartiendo piso con tres personas: "Tienes que hacerte a la idea y ser muy positiva"

La situación actual de la vivienda en España se caracteriza por subidas en el precio del metro cuadrado, junto a unos sueldos que se encuentran estancados. En algunos casos, los ciudadanos consideran que compartir piso es la mejor opción para mantenerse económicamente.

De hecho, esta tendencia ya no solo afecta a los jóvenes, sino que muchas personas mayores, sobre todo jubilados, se unen a la ola del alquiler compartido. En concreto, los jubilados cuya pensión ni siquiera supera el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), son los que más recurren a los pisos compartidos.

Una pensión de 650 euros para un alquiler de 250 euros

Este es el caso de Tomasa Alberto, una mujer jubilada de 70 años que relató su historia para el programa de 'Herrera en COPE'. En palabras de Tomasa, se vería obligada a mudarse al municipio madrileño de Móstoles, ya que su pensión no era suficiente para pagar el alquiler de un piso.

Actualmente, la jubilada reside en una vivienda compartida con otras tres personas, pagando 250 euros por una habitación, mientras que su pensión únicamente alcanza los 650 euros mensuales. Aun así, esta mujer ha sabido apañarse con lo que tiene, adaptando su estilo de vida al presupuesto disponible.

Afrontar la vida con una actitud positiva

Su mayor consuelo es el simple hecho de convivir acompañada de otras personas. Según explica, pese a las dificultades económicas, agradece no tener que vivir en soledad. En este caso, le alegra haber convertido a sus compañeros piso en una 'pequeña familia'.

Tomasa reconoce que compartir piso no es una opción a la que esperaba recurrir, sobre todo a su edad. Sin embargo, destaca la importancia de enfrentar la vida con una actitud positiva. De esta forma, las situaciones complicadas se superarían con una mayor facilidad.

Crece el número de personas que comparten piso, aunque en grupos reducidos

Algunos portales inmobiliarios como Fotocasa señalan un incremento de usuarios que comparten piso en España. Según el análisis, en 2024 la proporción de inquilinos que convivían con cuatro personas o más representaba un 6% del total. En cambio, en el año 2025 este porcentaje creció más del doble, alcanzando un 14%.

Sin embargo, a pesar del aumento de las personas que conviven en una vivienda, la tendencia todavía se orienta a los grupos reducidos. En este caso, el 74% de los inquilinos comparte vivienda con tres personas o menos: el 25% vive con tres personas, el 28% con dos personas, y el 21% con solo una persona.

La mayoría convive con sus padres o con personas no familiares

Un dato clave es el perfil de los usuarios que comparten alquiler con otras personas, ya sean familiares o no. En la mayoría de casos, los ciudadanos prefieren seguir viviendo con sus padres (44%), o conviven con personas que no son familiares (30%).

Otros casos con menor representación son los de aquellos que residen con pareja e hijos (10%), e incluso las personas que prefieren vivir solas (9%). Por último, el grupo con menor representación sería el de personas que viven solo con su pareja (4%).

En todo caso, las estadísticas señalan una tendencia positiva para la modalidad de vivienda compartida. Algunos expertos prevén, en los próximos años, un aumento de ciudadanos que conviven en pisos con varias personas. Estas prácticas se convierten en alternativas seguras para usuarios que huyen de los precios altos, dentro de un mercado inmobiliario cada vez más limitado y competitivo.