El aviso de la notaria María Cristina Clemente Buendía: “Todavía estás a tiempo si tienes una parcela segregada”

Inscribir una finca en el Registro de la Propiedad puede parecer un trámite secundario, hasta que surge la necesidad de vender. Muchas parcelas segregadas hace años nunca se registraron y ahora generan dudas. Sin embargo, existe una solución legal que permite regularizar la situación.

Durante años no ocurre nada, pero el problema aparece cuando el propietario decide vender, donar o solicitar una hipoteca. La notaria María Cristina Clemente Buendía lo resume con claridad y pone el foco en un procedimiento que muchos desconocen: la segregación por antigüedad.

Segregación por antigüedad: cómo inscribir una finca fuera de plazo

La segregación por antigüedad es un mecanismo legal que permite inscribir una finca que fue segregada hace años, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Es un proceso similar al de la declaración de obra nueva antigua.

Para poder inscribir una finca mediante este sistema, deben acreditarse dos aspectos fundamentales:

La antigüedad real de la segregación.

Que hayan transcurrido los plazos legales para que la Administración pueda restablecer la legalidad urbanística.

Cuando se demuestra que el tiempo ha pasado sin actuación administrativa, se puede otorgar una escritura pública ante notario. Con esa documentación, el Registro de la Propiedad no puede negarse a inscribir la finca.

Este criterio ha sido respaldado por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en su Resolución de 16 de septiembre de 2025, que confirma la viabilidad de la segregación por antigüedad en estos casos.

María Cristina Clemente Buendía, notaria: “No hay que tenerle tanto miedo al impuesto de sucesiones” / Eva Abril

Por qué es importante inscribir una finca en el Registro

Inscribir una finca aporta seguridad jurídica y evita bloqueos en futuras operaciones. Aunque no siempre es obligatorio, no hacerlo puede complicar una compraventa.

Muchas ventas se frenan cuando el comprador descubre que la parcela no está correctamente inscrita. Además, los bancos suelen exigir que la finca esté registrada para conceder financiación.

Inscribir una finca garantiza protección frente a terceros y facilita cualquier transmisión futura. La falta de inscripción puede generar incertidumbre, retrasos y gastos adicionales.