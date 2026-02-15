Juanma Lorente, abogado laborista: “Puedes cobrar las horas extra dos veces por un error de la empresa”

Las horas extra siguen siendo uno de los puntos más conflictivos en muchas empresas. Aunque la ley fija límites y obliga a pagarlas o compensarlas, no siempre se reflejan correctamente en la nómina. Según explica el abogado laborista Juanma Lorente, algunos trabajadores podrían reclamar y cobrar esas horas incluso dos veces si la empresa ha actuado de forma incorrecta.

En España, el Estatuto de los Trabajadores establece que las horas extra son voluntarias, salvo pacto, y que no pueden superar las 80 horas al año. Además, deben pagarse con un importe superior al de la hora ordinaria o compensarse con descanso. Sin embargo, en la práctica, muchas empresas utilizan fórmulas que generan dudas.

Juanma Lorente advierte en un vídeo que existe una situación cada vez más frecuente. El abogado señala que algunas compañías incluyen en la nómina pluses que no tienen nada que ver con las horas extra, pero aseguran al trabajador que en esos conceptos ya están incluidas.

Pluses que encubren horas extra

El problema aparece cuando en la nómina figuran complementos como plus de transporte, plus de disponibilidad o incentivos que no guardan relación directa con las horas extra realizadas. Según el abogado laborista, la empresa utiliza estos pluses para dos objetivos claros: pagar las horas extra más baratas y evitar superar el límite legal de 80 horas extra al año.

Si las horas extra no aparecen como tal en la nómina, no computan oficialmente. De esta forma, la empresa puede seguir exigiendo más tiempo de trabajo sin que quede reflejado como horas extra reales.

Pero esta práctica puede volverse en contra de la empresa. Si el trabajador demuestra que ha realizado horas extra y que estas no han sido abonadas correctamente como tales, puede reclamar su pago ante el juzgado, aunque ya haya cobrado esos pluses.

Reclamar las horas extra en el juzgado

Cuando el trabajador presenta una demanda reclamando las horas extra, el juez analiza si realmente esos pluses compensaban el exceso de jornada o si eran conceptos distintos. Si se concluye que no estaban vinculados directamente a las horas extra, la empresa puede verse obligada a pagarlas de nuevo, esta vez como horas extra legales.

¿Te pueden obligar a hacer horas extra gratis? Un abogado laboralista lo aclara / Eva Abril

Esto significa que el empleado habría cobrado primero los pluses y después las horas extra reconocidas judicialmente. De ahí la expresión utilizada por Juanma Lorente sobre “cobrar las horas extra dos veces”.

Noticias relacionadas

Para reclamar las horas extra es fundamental contar con pruebas: registros horarios, correos electrónicos, cuadrantes de turnos o cualquier documento que acredite el tiempo trabajado. Desde 2019, todas las empresas están obligadas a llevar un registro diario de la jornada, lo que facilita este tipo de reclamaciones.