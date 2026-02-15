El mapa de las herencias en España en 2026: ¿en qué comunidades sale casi gratis y dónde te 'quitarán' un piso en impuestos?
Las diferencias entre vivir en Madrid, Andalucía o Cataluña pueden suponer una brecha de más de 100.000 euros para una misma herencia media este año
Marcos Rodríguez
Heredar en España no es igual para todos. La residencia fiscal del fallecido determina si los ahorros de toda una vida pasan limpios a sus hijos o si la Agencia Tributaria autonómica se queda con una parte sustancial con el impuesto de sucesiones. Tras las últimas reformas de 2024 y 2025, el mapa ha dado un vuelco.
El top 3 de los paraísos sucesorios
Si te encuentras en estas regiones, puedes respirar tranquilo. La factura fiscal será testimonial en:
- Andalucía: el "millón de euros libre". Si heredas menos de un millón, no pagas ni un euro.
- Madrid y Comunitat Valenciana: la bonificación del 99% convierte el trámite en algo simbólico. Por una herencia de 200.000 €, apenas pagarías unos cientos de euros de gestión.
- Baleares y Cantabria: han blindado el 100% de bonificación para familiares directos.
¿Dónde es un 'drama' recibir una herencia?
En el otro lado de la balanza, hay comunidades donde el impuesto sigue siendo un escollo, especialmente si no hay una planificación previa:
- Asturias: aunque el mínimo exento es de 300.000 euros, si te pasas de esa cifra, los tipos marginales suben rápido.
- Catalunya: a diferencia de Madrid, aquí la bonificación es decreciente. Cuanto más rico es el heredero y mayor es la herencia, menos ayuda recibe de la Generalitat.
- Aragón: sigue siendo una de las regiones con los beneficios fiscales más tímidos para el Grupo II (hijos de más de 21 años).
¿Cuánto pagarías por una herencia media de 500.000 euros?
Tabla comparativa:
Ojo con los tíos y sobrinos
El gran cambio de este año es el salto de los colaterales. Si eres sobrino y heredas de un tío sin hijos, prepárate. En la mayoría de España pagas como si fueras un "extraño", pero Madrid ya permite bonificarte el 50% y otras regiones están siguiendo el camino para evitar que la gente renuncie a las herencias por no poder pagar el impuesto.
Es importante recalcar que se tienen 6 meses para liquidar. Por ello, los expertos recomiendan no esperar al último día; las multas por demora de la Agencia Tributaria pueden sumar un 15% adicional al susto inicial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los regantes reclaman rescatar el proyecto de ampliación del embalse de Camarillas para quintuplicar su capacidad
- Los hosteleros de Alicante piden el cierre general de terrazas en días de viento para que no haya “injusticias” entre negocios
- Directo | La Torre de les Maçanes, Alcoy y Xixona registran rachas de viento de más de 140 km/h
- Arcadio Barrera, jubilado, pide justicia: 'He cotizado durante más de 44 años y cada mes sufro un recorte injusto en mi pensión
- El viento golpea Alicante: cortada la carretera de Ocaña por un cartel y retirada una palmera junto al Mercado Central
- La Generalitat envía un Es-Alert a toda la provincia por vientos que pueden superar el sábado los 150 km/h
- Cambios en el subsidio para mayores de 52 años: nuevo límite de rentas y requisitos
- Uno de cada tres propietarios de los pisos protegidos en Les Naus en Alicante no estaban empadronados al detectarse las polémicas adjudicaciones