Las personas que hayan sido padres podrán solicitar hasta tres años extra de cotización

A partir de ahora, los trabajadores que hayan sido padres podrán solicitar tres años extra en su cotización. Esta medida pretende recompensar a las personas que tuvieron que limitar su actividad profesional, o incluso abandonar su puesto de trabajo, con la intención de cuidar a los hijos.

Según la Seguridad Social, esta medida se plantea como la solución a un problema que muchos trabajadores han sufrido. De hecho, en algunos casos, estos trabajadores habrían visto reducida su pensión tras interrumpir su carrera laboral. Con la nueva medida, estos años adicionales se considerarán cotización efectiva para el cálculo de la pensión.

Hasta un año cotizado por cada hijo

El requisito principal para ahorrarse estos años de cotización será demostrar la crianza de los hijos, así como un impacto llamativo en su carrera laboral. Básicamente, si las autoridades confirman que el hecho de cuidar a los hijos influyó en tu desarrollo profesional, entonces podrá solicitar la ayuda.

Por otro lado, la Seguridad Social permite obtener hasta un año de cotización por cada hijo, con un máximo de tres años. En todo caso, la ayuda no se aplica solo a las madres, sino que los padres también pueden beneficiarse. Como ya hemos comentado, esta cotización no está asegurada, ya que se debe confirmar un perjuicio laboral por haberse dedicado a los hijos.

Al contar como periodos cotizados, estos años extra permitirían completar lagunas de cotización, evitar penalizaciones en la pensión, o incluso mejorar la cuantía recibida. En este sentido, las autoridades recuerdan la importancia de informarse acerca de nuevas medidas de cotización que establezca la Seguridad Social.

5 años extra cotizados al demostrar prácticas formativas

Otra de las medidas que permite sumar años a tu historial de cotización se relaciona con el ámbito de las prácticas formativas no remuneradas. En este caso, los usuarios podrían sumar hasta 5 años de cotización, en función del tiempo trabajado.

El objetivo sería compensar a quienes llevaron a cabo prácticas académicas, pero no recibieron un sueldo ni cotizaron en el proceso. La medida general afectaría a los trabajadores que ejercieron como becarios antes de 2024.

Sin embargo, la medida podría afectar a otros tipos de prácticas, siempre que se hayan realizado antes del 1 de noviembre de 2011, aunque solo en casos concretos:

