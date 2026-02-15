La Policía Nacional alerta de una nueva estafa que suplanta a la Agencia Tributaria: esto es lo que debes saber
Detectada una campaña de phishing que simulan notificaciones oficiales
La Policía Nacional ha alertado de una nueva campaña de phishing que suplanta a la Agencia Tributaria. El proceso para que utilizan los ciberdelincuentes aparenta ser oficial pero en realidad están intentando robar tus datos personales.
Así funciona la estafa que suplanta a Hacienda
La estafa comienza con un correo electrónico que parece enviado por la Agencia Tributaria. El mensaje está bien redactado, utiliza un lenguaje formal y emplea logotipos similares a los oficiales. En el texto se informa al destinatario de que tiene una notificación pendiente o una reclamación que debe revisar con urgencia.
El detalle que no falla suele estar en el remitente. Aunque el nombre puede parecer real, la dirección de correo no corresponde a un dominio oficial de la Agencia Tributaria. Este es uno de los principales indicios para detectar que Hacienda no es Hacienda y que se trata de una estafa.
El mensaje incluye un enlace para descargar la supuesta notificación electrónica. Si el usuario hace clic, es redirigido a una página web fraudulenta que imita el aspecto de la sede electrónica oficial. Allí se solicitan datos personales, como el DNI, fecha de nacimiento o incluso datos bancarios.
En algunos casos, tras introducir la información, la página redirige automáticamente al portal oficial de la Agencia Tributaria. Este paso busca generar confianza en la víctima, pero para entonces los ciberdelincuentes ya han obtenido los datos introducidos.
El phishing sigue creciendo en España
La suplantación de organismos oficiales es una de las técnicas más utilizadas en los delitos de phishing en España. Según datos del Ministerio del Interior, las estafas informáticas han aumentado en los últimos años, especialmente aquellas que utilizan correos electrónicos y mensajes que aparentan ser de entidades públicas o bancarias.
La Agencia Tributaria suele ser uno de los organismos más suplantados, especialmente en periodos de campaña de la Renta o cuando se publican notificaciones masivas. Los delincuentes aprovechan estos momentos en los que muchos ciudadanos esperan comunicaciones oficiales.
El phishing busca generar urgencia y miedo. Frases como “notificación urgente”, “reclamación pendiente” o “último aviso” son habituales en estos correos fraudulentos. El objetivo es que la persona actúe sin comprobar si el mensaje es auténtico.
Cómo evitar caer en la estafa
Para evitar ser víctima de esta estafa que suplanta a Hacienda, es fundamental comprobar siempre el remitente del correo. La Agencia Tributaria no solicita datos personales ni bancarios a través de enlaces enviados por email.
Ante cualquier duda, lo más recomendable es no pinchar en el enlace y acceder directamente a la página oficial de la Agencia Tributaria escribiendo la dirección en el navegador. También se pueden utilizar los canales oficiales de atención al ciudadano para confirmar si existe realmente una notificación pendiente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los regantes reclaman rescatar el proyecto de ampliación del embalse de Camarillas para quintuplicar su capacidad
- Los hosteleros de Alicante piden el cierre general de terrazas en días de viento para que no haya “injusticias” entre negocios
- Directo | La Torre de les Maçanes, Alcoy y Xixona registran rachas de viento de más de 140 km/h
- Arcadio Barrera, jubilado, pide justicia: 'He cotizado durante más de 44 años y cada mes sufro un recorte injusto en mi pensión
- El viento golpea Alicante: cortada la carretera de Ocaña por un cartel y retirada una palmera junto al Mercado Central
- La Generalitat envía un Es-Alert a toda la provincia por vientos que pueden superar el sábado los 150 km/h
- Cambios en el subsidio para mayores de 52 años: nuevo límite de rentas y requisitos
- Uno de cada tres propietarios de los pisos protegidos en Les Naus en Alicante no estaban empadronados al detectarse las polémicas adjudicaciones