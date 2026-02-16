Pedro Sánchez quiere ayudar con la calefacción: hasta 3.000 euros para obras que reduzcan el gasto energético en casa

El Gobierno mantendrá en 2026 las ayudas de hasta 3.000 euros para obras de rehabilitación energética en viviendas habituales. La medida, integrada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiada con fondos europeos Next Generation EU, busca aliviar el impacto de la factura de la calefacción y fomentar reformas que reduzcan el consumo energético en los hogares.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha ratificado la continuidad de estas subvenciones. Y es que, cada invierno, miles de viviendas disparan su consumo por deficiencias en aislamiento, ventanas o sistemas térmicos obsoletos. Con esta ayuda, el Gobierno de Pedro Sánchez persigue un doble objetivo: aliviar el bolsillo de las familias y reducir las emisiones de carbono.

Hasta 3.000 euros por vivienda

No se trata de un descuento automático en el recibo energético, sino de una subvención destinada a cubrir parte del coste de las obras. El límite se fija en 3.000 euros por vivienda habitual y puede alcanzar hasta el 40% del presupuesto de la actuación, siempre que la inversión mínima sea de 1.000 euros.

Requisitos

Para acceder a la ayuda es imprescindible que la vivienda sea la residencia habitual y permanente del solicitante. Pueden pedirla propietarios, usufructuarios e incluso arrendatarios, siempre que estos últimos cuenten con autorización por escrito del dueño. Además, la normativa exige acreditar un ahorro energético real mediante certificados antes y después de la intervención. Entre los objetivos exigidos figura lograr al menos una reducción del 7% en el consumo de energía primaria no renovable, o bien alcanzar mejoras más ambiciosas como una rebaja del 30% en dicho consumo o actuaciones sobre elementos como ventanas o aislamientos.

Las ayudas están dirigidas a la mejora de la eficiencia energética / Pexels

Las obras subvencionables incluyen la sustitución de sistemas de calefacción antiguos por otros más eficientes, como bombas de calor, soluciones de aerotermia o calderas de última generación de baja emisión. También se contemplan mejoras en el aislamiento de fachadas y cubiertas, el cambio de ventanas y puertas por modelos con mejores prestaciones térmicas y la instalación de sistemas de regulación inteligente, como termostatos programables.

La gestión de estas ayudas está descentralizada y depende de las comunidades autónomas, que son las encargadas de abrir convocatorias y tramitar las solicitudes. El procedimiento general contempla la presentación de la solicitud, la aportación del proyectoy, una vez ejecutadas las obras, la justificación mediante facturas y certificado energético final.

Noticias relacionadas

Las ayudas suelen concederse por orden de presentación hasta agotar el presupuesto disponible. Por ello, se recomienda revisar los portales autonómicos y presentar la documentación cuanto antes. En términos generales, las obras deberán finalizar antes del 30 de junio de 2026 y no podrán prolongarse más de 12 meses desde la concesión de la ayuda, aunque cada comunidad puede establecer matices en sus bases reguladoras.