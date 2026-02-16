La provincia de Alicante, la favorita de los extranjeros para comprar una casa en España

La compra de viviendas por parte de extranjeros en nuestro país representa ya el 13,58 %, según el último informe del Registro de la Propiedad que recoge datos del tercer trimestre de 2025.

Según el último informe publicado por Fotocasa, los ciudadanos de fuera de nuestras fronteras compraron casi 23.700 viviendas, fundamentalmente, en zonas costeras y en las islas. Baleares es la comunidad autónoma donde se registraron más cantidad de compraventas (29,46 %) seguido de la

Comunidad Valenciana (27 %), Canarias (25,3 %), la Región de Murcia (21,89 %), Cataluña (15,05 %) y Andalucía (12,96 %).

Alicante, a la cabeza de España en la compra de viviendas por parte de extranjeros

Por ello, no es de extrañar que la provincia de Alicante encabece este ranking: el 43,29 % de las viviendas que se compraron durante el tercer trimestre de 2025 fueron adquiridas por extranjeros. El resto de provincias que completan este listado son las siguientes:

Alicante (43,29 %)

Málaga (31,84 %)

Santa Cruz de Tenerife (29,56 %)

Illes Balears (29,46 %)

Girona (24,21 %)

Murcia (21,89 %)

Las Palmas (21,49 %)

Almería (17,59 %)

Tarragona (15,04 %)

Barcelona (13,08 %)

Gráfico por provincias de la compraventa de viviendas por parte de extranjeros / Fotocasa

Fotocasa explica que “la compra por parte de extranjeros forma parte del funcionamiento habitual del mercado inmobiliario y tiene un peso estructural en el conjunto de operaciones” de estas zonas que son eminentemente turísticas como la Costa Blanca, la Costa del Sol, la Costa Brava y la Costa de Almería.

El informe indica que también hay grandes ciudades como Barcelona (13,78 %), València (11,25 %) o Madrid (6,83 %), donde la presencia de compradores extranjeros forma parte habitual del mercado.

Municipios de la provincia de Alicante donde los extranjeros superan a los locales en número de habitantes / Héctor Fuentes

Qué nacionalidades compran más vivienda en España

En el tercer trimestre de 2025, los compradores extranjeros más presentes fueron:

Reino Unido (7,90 %)

Alemania (6,50 %)

Países Bajos (5,98 %)

Rumanía (5,58 %)

Marruecos (5,56 %)

Francia (5,24 %)

Italia (4,97 %)

La mayor parte de las compraventas realizadas por extranjeros correspondieron a compradores procedentes de la Unión Europea, que concentraron el 57,65 % del total. A bastante distancia se sitúan los compradores del resto de Europa, con un 18,33%, seguidos por África (8,27%), Asia (6,45%) y América del Sur (5,70%). La presencia de compradores de América del Norte (2,69%), América Central y Caribe (0,82%) y Oceanía (0,09%) es claramente más reducida, explica Fotocasa.

Juani Ruz

Diferencias en el precio según el origen del comprador

Los datos también muestran importantes diferencias en el precio medio por metro cuadrado según la zona de origen del comprador extranjero. Durante el tercer trimestre de 2025, las compras realizadas por ciudadanos de América del Norte fueron las que registraron los precios más elevados, con una media de 4.350 €/m². Le siguen los siguientes: