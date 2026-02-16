La provincia de Alicante, la favorita de los extranjeros para comprar una casa en España
Casi la mitad de adquisiciones de viviendas en la provincia corresponden a este grupo
La compra de viviendas por parte de extranjeros en nuestro país representa ya el 13,58 %, según el último informe del Registro de la Propiedad que recoge datos del tercer trimestre de 2025.
Según el último informe publicado por Fotocasa, los ciudadanos de fuera de nuestras fronteras compraron casi 23.700 viviendas, fundamentalmente, en zonas costeras y en las islas. Baleares es la comunidad autónoma donde se registraron más cantidad de compraventas (29,46 %) seguido de la
Comunidad Valenciana (27 %), Canarias (25,3 %), la Región de Murcia (21,89 %), Cataluña (15,05 %) y Andalucía (12,96 %).
Alicante, a la cabeza de España en la compra de viviendas por parte de extranjeros
Por ello, no es de extrañar que la provincia de Alicante encabece este ranking: el 43,29 % de las viviendas que se compraron durante el tercer trimestre de 2025 fueron adquiridas por extranjeros. El resto de provincias que completan este listado son las siguientes:
- Alicante (43,29 %)
- Málaga (31,84 %)
- Santa Cruz de Tenerife (29,56 %)
- Illes Balears (29,46 %)
- Girona (24,21 %)
- Murcia (21,89 %)
- Las Palmas (21,49 %)
- Almería (17,59 %)
- Tarragona (15,04 %)
- Barcelona (13,08 %)
Fotocasa explica que “la compra por parte de extranjeros forma parte del funcionamiento habitual del mercado inmobiliario y tiene un peso estructural en el conjunto de operaciones” de estas zonas que son eminentemente turísticas como la Costa Blanca, la Costa del Sol, la Costa Brava y la Costa de Almería.
El informe indica que también hay grandes ciudades como Barcelona (13,78 %), València (11,25 %) o Madrid (6,83 %), donde la presencia de compradores extranjeros forma parte habitual del mercado.
Qué nacionalidades compran más vivienda en España
En el tercer trimestre de 2025, los compradores extranjeros más presentes fueron:
- Reino Unido (7,90 %)
- Alemania (6,50 %)
- Países Bajos (5,98 %)
- Rumanía (5,58 %)
- Marruecos (5,56 %)
- Francia (5,24 %)
- Italia (4,97 %)
La mayor parte de las compraventas realizadas por extranjeros correspondieron a compradores procedentes de la Unión Europea, que concentraron el 57,65 % del total. A bastante distancia se sitúan los compradores del resto de Europa, con un 18,33%, seguidos por África (8,27%), Asia (6,45%) y América del Sur (5,70%). La presencia de compradores de América del Norte (2,69%), América Central y Caribe (0,82%) y Oceanía (0,09%) es claramente más reducida, explica Fotocasa.
Diferencias en el precio según el origen del comprador
Los datos también muestran importantes diferencias en el precio medio por metro cuadrado según la zona de origen del comprador extranjero. Durante el tercer trimestre de 2025, las compras realizadas por ciudadanos de América del Norte fueron las que registraron los precios más elevados, con una media de 4.350 €/m². Le siguen los siguientes:
- Oceanía (3.501 €/m²)
- Unión Europea (2.926 €/m²)
- Asia (2.825 €/m²)
- Resto de Europa (2.730 €/m²)
- América del Sur (2.082 €/m²)
- América Central y Caribe (2.157 €/m²)
- África (1.063 €/m²)
Suscríbete para seguir leyendo
- Los regantes reclaman rescatar el proyecto de ampliación del embalse de Camarillas para quintuplicar su capacidad
- Los hosteleros de Alicante piden el cierre general de terrazas en días de viento para que no haya “injusticias” entre negocios
- Cambios en el subsidio para mayores de 52 años: nuevo límite de rentas y requisitos
- Okupan viviendas públicas para mayores en San Vicente en cuanto fallece el inquilino
- Un vigilante de seguridad no va al trabajo una semana porque la empresa le cambia las vacaciones y la justicia dice que su despido es procedente
- Directo | La Torre de les Maçanes, Alcoy y Xixona registran rachas de viento de más de 140 km/h
- El caso Sala, de Alicante a Estrasburgo
- El Supremo valida sobreprecios en ventas de VPO pero avisa de sanciones