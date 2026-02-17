Nuevo SMI en 2026: esto es lo mínimo que vas a cobrar en tu nómina de febrero

El salario mínimo interprofesional (SMI) se ha convertido en uno de los indicadores económicos más observados por trabajadores y empresas en los últimos años. Cada actualización impacta en millones de nóminas, al tiempo que influye en cotizaciones, convenios colectivos y prestaciones vinculadas a ingresos mínimos.

A partir de febrero de 2026 entrará en vigor el nuevo salario mínimo, tras alcanzarse por fin un acuerdo. Según explica el asesor fiscal José Ramón López Martínez, la nueva cuantía será de 1.424,50 euros netos mensuales en 14 pagas para una jornada completa de 40 horas semanales (1.221 euros brutos). Además, la medida tendrá carácter retroactivo desde enero, lo que significa que la nómina de febrero incluirá también la actualización correspondiente al primer mes del año.

500 euros más al año

El incremento supone aproximadamente 500 euros más al año respecto al ejercicio anterior, consolidando una nueva subida del salario mínimo. López Martínez subraya que este efecto retroactivo es clave: “No solo vas a cobrar el nuevo importe en febrero, sino que la nómina de enero también se verá afectada”. Es decir, si en enero se percibió el salario mínimo anterior, en febrero deberá abonarse la diferencia correspondiente.

¿Exento de tributar?

Sin embargo, el asesor fiscal lanza una advertencia importante. En principio, se está hablando de que este nuevo SMI podría quedar exento de tributar en el IRPF, como ha ocurrido en otros incrementos recientes para evitar que la subida se vea parcialmente absorbida por el impuesto. No obstante, López Martínez matiza que, por el momento, no ha visto esa exención plasmada oficialmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). “Hay que estar atentos”, señala, porque si finalmente no se declara exento, parte de la subida podría quedar reducida por las retenciones.

Nuevo SMI 2026: 1.424,50 euros al mes y con carácter retroactivo desde enero / freepik.

Este punto es especialmente relevante. Si el aumento mensual ronda los 50 euros, una retención de IRPF podría reducir esa mejora prácticamente a la mitad en la nómina neta. Por eso, el asesor insiste en que es clave que el nuevo salario mínimo venga acompañado de una exención clara en el impuesto para garantizar que el trabajador perciba íntegramente la subida anunciada.

En términos prácticos, el nuevo SMI de 1.424,50 euros mensuales se aplicará a quienes trabajen a jornada completa. En el caso de contratos a tiempo parcial, la cuantía se calculará de forma proporcional a las horas trabajadas. Además, el incremento tendrá impacto en conceptos vinculados al salario mínimo, como determinadas bases de cotización o el cálculo de algunas prestaciones.

Noticias relacionadas

El carácter retroactivo también obliga a las empresas a ajustar las nóminas. En febrero deberán regularizar la situación de enero, abonando la diferencia correspondiente. Este ajuste puede reflejarse como un complemento o como una línea específica en la nómina. Para los trabajadores, será importante revisar el documento salarial para comprobar que se ha aplicado correctamente tanto la nueva cuantía como la actualización retroactiva.