El SEPE busca lampistas: ¿qué profesión es esta para la que sólo hay ofertas en una zona de España?

La figura del lampista es una de esas profesiones tradicionales sigue plenamente vigente en la actualidad. Pero ¿qué es un lampista? El término, muy utilizado en Cataluña y la Comunidad Valenciana, hace referencia a un profesional especializado en instalaciones y reparaciones relacionadas con el agua, la electricidad y, en muchos casos, el gas. Es, en esencia, un técnico de mantenimiento integral de instalaciones básicas en edificios.

El lampista se dedica a la instalación, revisión y reparación de sistemas eléctricos domésticos —como enchufes, interruptores, cuadros eléctricos o luminarias—, pero también interviene en redes de fontanería, calentadores, termos eléctricos, grifería, desagües e incluso sistemas de climatización básicos.

La principal diferencia entre un lampista y un fontanero o un electricista radica en el alcance de sus competencias: el fontanero se especializa exclusivamente en sistemas de agua y saneamiento mientras que el electricista está centrado en instalaciones eléctricas, automatismos, cuadros de protección, cableado y, en muchos casos, sistemas más complejos como redes de telecomunicaciones o domótica.

El lampista, en cambio, tiene un perfil más versátil. Aunque puede no profundizar tanto como un especialista en grandes instalaciones industriales o proyectos eléctricos complejos, sí está capacitado para abordar incidencias combinadas que afectan a varios sistemas a la vez. Por ejemplo, la instalación de un termo eléctrico implica conocimientos tanto de fontanería como de electricidad, una intervención típica del lampista.

Ofertas de trabajo de lampista

En el portal 'Empléate', del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), encontramos un total de 16 ofertas para trabajar como lampista en nuestro país y todas son en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Hemos seleccionado algunas de ellas, pero las puedes consultar toda en 'Empléate', poniendo en el buscador "lampista":