Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre la jubilación: "Si no la pides, no cobras la pensión"

La llegada a la edad de jubilación es uno de los momentos más importantes en la vida laboral de cualquier trabajador. Tras décadas de cotización, muchos dan por hecho que, al cumplir los requisitos legales, la pensión comenzará a abonarse de manera automática. Sin embargo, el funcionamiento del sistema no es tan sencillo como parece.

Cada año miles de personas se plantean las mismas dudas: ¿es obligatorio solicitar la jubilación o la concede directamente la Seguridad Social? ¿Qué ocurre si me despisto y no hago el trámite a tiempo? La respuesta, según explica el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz, es clara y no deja margen a la interpretación.

Pedir la jubilación

Muñoz es contundente: la jubilación siempre debe pedirse. “En todos los casos la solicitud de jubilación debe hacerla el interesado”, subraya. “Para que se te reconozca la jubilación no basta con que hayas alcanzado la edad de jubilación, no basta con que tengas los años de cotización suficientes ni basta tampoco con que la empresa te haya dado de baja laboral”, insiste Muñoz. El sistema de pensiones español no concede prestaciones de oficio. Si el trabajador no presenta la solicitud, simplemente no tendrá pensión, aunque cumpla todos los requisitos.

Plazos

Uno de los aspectos más relevantes que destaca el funcionario es el plazo para realizar el trámite. La Ley General de la Seguridad Social establece que, para que los efectos económicos comiencen el día siguiente al cese laboral, la solicitud debe presentarse dentro de los tres meses anteriores o posteriores a dicho cese. Cumplir ese margen es fundamental para no perder dinero.

¿Qué ocurre si alguien se retrasa? Según detalla el funcionario, si la solicitud se presenta transcurridos más de tres meses desde el fin de la actividad, la Seguridad Social solo reconoce una retroactividad máxima de tres meses desde la fecha de solicitud. Esto significa que el trabajador puede perder parte de la prestación que le habría correspondido.

¿Hay que pedir la jubilación o la concede automáticamente la Seguridad Social? / INFORMACIÓN

Cómo pedir la jubilación

En cuanto a la forma de solicitar la jubilación, existen dos vías: presencial y telemática. Para acudir a una oficina de la Seguridad Social es imprescindible pedir cita previa y aportar documentación como el DNI y los datos bancarios, entre otros. La alternativa es tramitarlo por internet a través de la Sede Electrónica, utilizando certificado digital o sistema Cl@ve.

Sin embargo, Muñoz reconoce que la realidad no siempre es sencilla. Aunque defiende que la vía telemática debe ser una opción para quien la desee, admite que la dificultad para conseguir cita presencial está obligando a muchos ciudadanos a recurrir a internet sin estar preparados. “Muchas personas no tienen los conocimientos digitales suficientes”, señala, y prefieren la atención directa de un funcionario.

El propio trabajador público relata casos que evidencian esta situación. Cuenta que atendió a una persona que recorrió 340 kilómetros para presentar su solicitud en una oficina. Este tipo de situaciones reflejan las dificultades que encuentran algunos ciudadanos, especialmente mayores, ante la brecha digital y la escasez de citas disponibles.

Noticias relacionadas

Por todo ello, Muñoz insiste en la importancia de la planificación. Recomienda que, cuando el trabajador considere que se aproxima su edad de jubilación, pida cita presencial o telefónica con la Seguridad Social para informarse. En esa consulta puede confirmarse la edad exacta de jubilación —que varía según los años cotizados y el calendario transitorio—, la fecha idónea para presentar la solicitud y la documentación necesaria.