Deducción de 591 euros para quienes cobran el SMI: así evitarán pagar IRPF tras la subida

El salario mínimo interprofesional (SMI) vuelve a situarse en el centro del debate económico y fiscal en España. Cada incremento aprobado por el Gobierno repercute en las nóminas más bajas y también en su tratamiento tributario. La clave está en evitar que la subida salarial se diluya por el efecto del IRPF y que parte de ese aumento termine regresando a las arcas públicas en forma de impuestos.

Con ese objetivo, el Ministerio de Hacienda ha anunciado una ampliación de la deducción específica creada el año pasado para proteger a quienes perciben el salario mínimo. La medida busca que los trabajadores con rentas más ajustadas no tengan que destinar una parte del incremento aprobado por el Consejo de Ministros al pago del impuesto sobre la renta. En 2026, esta corrección fiscal será más amplia y alcanzará una cuantía máxima de 591 euros.

Desde el 1 de enero de 2026 el salario mínimo queda fijado en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, lo que supone 17.094 euros brutos anuales. Esta cifra responde a la recomendación de la comisión asesora que situaba el SMI en el 60% del salario medio, siempre que su incremento no implicara una mayor carga fiscal para los trabajadores.

Deducción de 591 euros

Para evitar ese efecto indeseado, Hacienda ha decidido ampliar la deducción vigente en el IRPF, que hasta ahora alcanzaba los 340 euros. Con la nueva regulación, el beneficio fiscal podrá llegar hasta 591 euros. La finalidad es cubrir la diferencia entre el mínimo exento de tributación —situado en 15.876 euros— y el nuevo salario mínimo anual. De este modo, los empleados que cobren el SMI podrán recuperar en la declaración de la Renta lo retenido a lo largo del año, tanto en el tramo estatal como en el autonómico del impuesto.

Díaz firma con CCOO y UGT el alza del SMI para 2026 y llama a las empresas a subir sueldos / INFORMACIÓN

La medida no se limita estrictamente a quienes perciben el salario mínimo. La deducción se aplicará de forma progresiva a todos los contribuyentes con ingresos inferiores a 20.000 euros brutos anuales. Así, el alivio fiscal se reducirá gradualmente conforme aumente el salario hasta desaparecer en torno a ese umbral.

En términos prácticos, una persona que cobre el salario mínimo en 2026 pagará 356 euros menos de IRPF que el año anterior, según los cálculos trasladados por Hacienda. Esta rebaja permitirá que el incremento salarial del 3,1% aprobado por el Ejecutivo se traduzca en una mejora real del poder adquisitivo.

Este enfoque supone un cambio respecto a la estrategia utilizada en ejercicios anteriores. Hasta 2024, el Gobierno optaba por modificar el mínimo personal y familiar para que el salario mínimo quedara directamente fuera de tributación. En cambio, en los dos últimos años se ha preferido mantener la estructura del impuesto y aplicar una deducción específica que se regulariza al presentar la declaración de la Renta. Esto implica que los trabajadores deberán presentar el IRPF para recuperar lo retenido, en lugar de quedar automáticamente excluidos de tributación.