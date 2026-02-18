El multimillonario tecnológico Peter Thiel abandona la firma de tesorería en ether ETHZilla

El multimillonario inversor tecnológico Peter Thiel y su fondo Founders Fund han salido completamente de ETHZilla Corp., según una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Las entidades gestionadas por Thiel declaran ahora poseer cero acciones en la compañía, según el documento publicado el martes por la noche. En agosto, esas mismas entidades habían comunicado una participación del 7,5%. ETHZilla no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario laboral.

ETHZilla es una tesorería de activos digitales, una empresa que mantiene principalmente criptomonedas —en este caso, ether— y capta fondos mediante la venta de acciones y bonos a inversores. Forma parte de una ola de compañías que intentaron replicar la estrategia de Michael Saylor, quien convirtió Strategy Inc. en un vehículo cotizado de tenencia de bitcoin.

Sin embargo, el modelo se ha visto puesto a prueba por la caída de los precios. Ether, la segunda mayor criptomoneda después de bitcoin, acumula un descenso cercano al 60% desde su máximo de 2025.

Cambios de rumbo

La trayectoria de ETHZilla ha sido especialmente volátil. La empresa, con sede en Palm Beach, Florida, se llamaba anteriormente 180 Life Sciences Corp., una firma biotecnológica. En agosto dio un giro estratégico para convertirse en una compañía de tesorería de activos digitales centrada en la compra de ether y cambió su nombre a ETHZilla.

En su punto más alto, ETHZilla llegó a mantener más de 100.000 tokens de ether, según DefiLlama. Cuando comenzó la caída del mercado cripto en octubre, la empresa fue una de las primeras en vender. A finales de ese mes, vendió alrededor de 40 millones de dólares en ether para financiar recompras de acciones. En diciembre, vendió otros 74,5 millones de dólares para reducir deuda. Los ingresos de la última venta estaban destinados a amortizar pagarés convertibles sénior garantizados, según una presentación regulatoria.

Desde entonces, la compañía ha anunciado otro cambio de rumbo. A través de una nueva filial de propiedad total llamada ETHZilla Aerospace, está ofreciendo acceso tokenizado a participaciones en motores de avión arrendados.

Tras el giro hacia la acumulación de ether, las acciones de la empresa se dispararon y la compañía llevó a cabo un contrasplit (agrupación de acciones) en octubre de 2025. Desde el máximo alcanzado en agosto, el valor se ha desplomado alrededor de un 97% hasta los 3,50 dólares. Las acciones caían otro 5% en la negociación previa a la apertura del miércoles.