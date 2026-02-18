Últimas ofertas de empleo del SEPE en Alicante: arquitectos, administrativos, electricistas, y auxiliares de enfermería

Buscar empleo no es tarea fácil en muchas ocasiones, por eso conocer las herramientas a tu alcance para poder conseguirlo es fundamental.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cuenta con un portal de empleo donde se suben ofertas a diario, de todos los perfiles y tipos. En 'Empléate', hay vacantes de particulares, empresas y también de portales de empleo regionales, todo centralizado en una misma web.

Sólo tienes que poner una palabra clave y utilizar, en caso necesario, alguno de los filtros como el tipo de contrato, la jornada laboral, si hacen falta los estudios o la experiencia previa requerida (si es que hay). Igualmente se pueden filtrar las ofertas de empleo de una determinada provincia usando uno de los apartados.

Últimas ofertas de empleo en Alicante

Si filtramos por la provincia de Alicante, estas son las ofertas de trabajo que se han publicado en la última semana (aquí puedes ver las de la semana anterior):