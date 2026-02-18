Últimas ofertas de empleo del SEPE en Alicante: arquitectos, administrativos, electricistas, y auxiliares de enfermería
El portal 'Empléate' recoge centenares de vacantes de toda España
Buscar empleo no es tarea fácil en muchas ocasiones, por eso conocer las herramientas a tu alcance para poder conseguirlo es fundamental.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cuenta con un portal de empleo donde se suben ofertas a diario, de todos los perfiles y tipos. En 'Empléate', hay vacantes de particulares, empresas y también de portales de empleo regionales, todo centralizado en una misma web.
Sólo tienes que poner una palabra clave y utilizar, en caso necesario, alguno de los filtros como el tipo de contrato, la jornada laboral, si hacen falta los estudios o la experiencia previa requerida (si es que hay). Igualmente se pueden filtrar las ofertas de empleo de una determinada provincia usando uno de los apartados.
Últimas ofertas de empleo en Alicante
Si filtramos por la provincia de Alicante, estas son las ofertas de trabajo que se han publicado en la última semana (aquí puedes ver las de la semana anterior):
- Técnico de integración social. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa con un sueldo de 21.000 euros brutos al año.
- Conductor de tráiler con permiso C+E. Se ofrece un contrato a jornada completa con un sueldo de 29.000 euros brutos al año.
- Dos electricistas con experiencia. Se ofrece un contrato a jornada completa con un sueldo de entre 28.000 y 32.000 euros brutos al año.
- Un ingeniero técnico industrial con especialidad en electricidad para Alcoy.
- Dos oficiales de primera con especialidades en fontanería, climatización y electricidad. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa.
- Dos arquitectos técnicos, jefe de obra, en Altea. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa.
- Cuatro técnicos en seguridad y salud en el trabajo con experiencia en prevencionista en líneas eléctricas o subestaciones eléctricas de alta tensión para Villena. Se ofrece un contrato temporal.
- Administrativo contable para Almoradí. Se ofrece un contrato temporal con jornada parcial y un sueldo de entre 5.000 y 10.000 euros brutos al año.
- Un camarero de piso para un hotel en Benimantell. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa.
- Un auxiliar de enfermería para el hospital psiquiátrico penitenciario de Alicante. Se trata de un contrato temporal.
- Un administrativo para una asesoría fiscal, laboral y contable para Villena. Se ofrece un contrato indefinido.
- Un cocinero para Alicante. Se ofrece un contrato temporal de 12 horas semanales para trabajar sábado, domingo y festivos.
- Dos aplicadores de plaguicidas para Alicante. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa.
- Administrativo para una empresa de instalación de gas y calefacción en Callosa d’en Sarrià. Se ofrece contrato indefinido con horario de tarde pero se puede ampliar a jornada completa.
- Auxiliar de enfermería para una residencia en Mutxamel. Se ofrece un contrato indefinido y es a media jornada.
- Administrativo para una institución educativa en Benidorm con alto nivel de inglés para atención al público. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa.
- Cuatro electricistas para la fabricación de cuadros eléctricos en El Campello. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa.
- Un carnicero para Elche. Se ofrece un contrato indefinido.
