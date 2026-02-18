Gonzalo Bernardos desvela su propuesta para bajar el precio de la vivienda: “Podemos obtener precios de 150.000 o 180.000 euros”

Las colas para acceder a 123 Viviendas de Protección Pública en Alzira han reabierto el debate sobre el acceso a la vivienda en España. Pero más allá de la imagen de vecinos acampando para poder prerreservar un piso, Gonzalo Bernardos ha puesto el foco en algo distinto: por qué, según él, construir vivienda asequible es cada vez más complicado… incluso para los promotores.

En el programa de La Sexta Más Vale Tarde, el economista defendió que el constructor encargado del proyecto “prácticamente, no habrá ganado dinero, incluso puede ser que lo haya perdido”. Una afirmación que generó debate en el plató, pero que Bernardos utilizó como punto de partida para explicar su diagnóstico sobre el mercado inmobiliario.

Gonzalo Bernardos opina sobre las nuevas propuestas del Gobierno para el alquiler / LASEXTA

El impacto del 10% de IVA y el Código Técnico en el precio final

Según expuso, el problema no está solo en la iniciativa privada, sino en el peso de la administración en cada promoción. Recordó que el 40% de todo lo que se genera en vivienda “lo cobra la administración” y lanzó varias preguntas directas: “¿Por qué se sigue cobrando el 10% de IVA?”, “¿por qué, recientemente, el ministerio de Vivienda ha modificado el Código Técnico de la Edificación y ha encarecido 18.000 € cada vivienda?”.

La propuesta de Bernardos: pagar solo la construcción

Para Bernardos, si se quiere abaratar el acceso a la compra, hay que actuar sobre el suelo y la fiscalidad. Su propuesta pasa por que las administraciones, propietarias de buena parte del suelo en España, lo cedan temporalmente a promotores para construir vivienda a precio regulado. De esta manera, el comprador no adquiriría el suelo en el momento inicial, sino solo la construcción. “A partir de aquí, el que es el comprador solo compra en el momento actual lo construido, no el suelo”, explicó, “de esa manera podemos obtener precios en el mercado de 150, 170.000, 180.000 € y el suelo ya lo irá comprando poco a poco”.

El economista aseguró que ha planteado esta idea a distintos responsables políticos, pero que estos “no se atreven, lo único que hace es dificultar la promoción de viviendas”. Su tesis es clara: sin cambios estructurales en la normativa y en el tratamiento del suelo, la vivienda protegida seguirá siendo insuficiente para responder a la demanda real.

Vivienda pública: alquiler social o venta regulada

Durante el debate, Afra Blanco defendió que “la vivienda pública se tiene que quedar en lo público, tiene que ser de alquiler social y asequible” y dejó clara su discrepancia ante la idea de que un promotor pueda perder dinero, asegurando que “ingenua, ingenua, no soy”. Pero más allá del cruce, el mensaje central de Bernardos fue otro: si no se modifica el marco fiscal y la gestión del suelo, los precios seguirán tensionados.

El caso de Alzira, con cientos de personas intentando acceder a 123 viviendas protegidas, ha servido así como ejemplo de un problema más amplio. Para Bernardos, la clave no está solo en construir más, sino en cambiar cómo se construye y quién asume el coste del suelo desde el primer momento.