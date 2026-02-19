Ojo al aviso del abogado laboralista Juanma Lorente: “Si llegas tarde al trabajo te pueden pagar menos en la nómina”

La puntualidad en el trabajo es uno de esos temas que parecen menores hasta que dejan de serlo. En muchas empresas se asume como un detalle que suele resolverse con cierta flexibilidad cotidiana: el atasco, el transporte público, llevar a un niño al colegio o una reunión que se alarga. Pero esa aparente normalidad puede chocar con la realidad de la jornada y del registro horario. Cuando la entrada y la salida están medidas, el retraso deja de ser una anécdota y se convierte en un dato, acumulable día a día. Y ahí es donde una pregunta empieza a inquietar: ¿puede tener consecuencias en el salario, incluso sin que medie una sanción?

Esa duda aparece con frecuencia porque, cuando se habla de llegar tarde, la mayoría piensa en amonestaciones, apercibimientos o incluso expedientes disciplinarios. Sin embargo, el abogado laboralista Juanma Lorente pone el foco en un escenario distinto, más simple y más cotidiano, que no depende de castigos ni de medidas extraordinarias.“Si llegas tarde al trabajo te pueden pagar menos en la nómina”. Y no está hablando de sanciones. Está hablando de algo mucho más directo, ligado al tiempo que realmente se trabaja y a cómo se computa.

15 minutos cada día

Si una persona llega tarde de forma habitual —por ejemplo, 15 minutos cada día— esos minutos se van sumando. Y cuando llega el final de mes, el resultado puede ser una diferencia notable entre lo que, en teoría, se debía trabajar y lo que, en la práctica, se ha trabajado. Su forma de expresarlo es contundente: “si todos los días llegas 15 minutos tarde esos 15 minutos se van acumulando hasta que llega final de mes y en vez de trabajar 100 horas has trabajado 80”. Más allá de las cifras concretas del ejemplo, la idea es que la empresa termina pagando en función de un cómputo real de horas, no de la expectativa inicial.

Según el abogado, ahí está el mecanismo por el que puede venir menos dinero en la nómina sin necesidad de abrir ningún frente disciplinario. “La empresa no tiene que pagarte las 100 horas, tienen que pagarte las 80 que realmente has trabajado”, resume. Y remata: “por eso puede venir menos dinero en tu nómina”.

Recuperar el tiempo

Ahora bien, Lorente introduce un elemento que cambia por completo el escenario: recuperar el tiempo. Si entras 15 minutos después de la hora oficial de entrada, pero te vas 15 minutos después de la hora oficial de salida, esa tardanza queda compensada. En ese caso, según su planteamiento, no se aplica el ajuste porque, al final del día, la jornada efectiva se habría completado. De manera similar, apunta que si se entra más tarde “para recuperar horas extra” la clave vuelve a ser la misma: que el cómputo final refleje las horas trabajadas.

La línea divisoria, por tanto, no es tanto el retraso puntual como el saldo final de tiempo: "Si tú no recuperas el tiempo e igualmente llegas tarde es legal que cobres menos en tu nómina”, concluye.